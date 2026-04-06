Orang-orang yang Terlihat 15 Tahun Lebih Muda dari Usia Sebenarnya Menghindari 8 Kesalahan Umum Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya? Bukan hanya soal genetik atau perawatan mahal—psikologi menunjukkan bahwa pola pikir, kebiasaan, dan cara seseorang menjalani hidup memainkan peran besar dalam bagaimana mereka “terlihat” oleh dunia.



Menariknya, orang-orang yang tampak 10 hingga 15 tahun lebih muda biasanya bukan melakukan sesuatu yang luar biasa, melainkan menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang tanpa sadar.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kesalahan yang mereka hindari—dan bagaimana kamu bisa mulai mengubahnya dari sekarang.



1. Terlalu Banyak Stres Tanpa Pengelolaan



Stres kronis adalah salah satu penyebab utama penuaan dini—baik secara fisik maupun mental. Secara psikologis, stres yang tidak dikelola membuat wajah terlihat tegang, energi menurun, dan aura menjadi “berat”.



Orang yang tampak lebih muda bukan berarti tidak pernah stres. Mereka hanya:



Lebih cepat menyadari stres

Punya cara sehat untuk mengatasinya (seperti journaling, olahraga, atau istirahat)



Intinya: Mereka tidak membiarkan stres tinggal terlalu lama dalam tubuh dan pikiran.



2. Pola Pikir Negatif yang Berulang



Mengeluh terus-menerus, sinis, dan pesimis bukan hanya memengaruhi suasana hati—tetapi juga ekspresi wajah dan bahasa tubuh.



Psikologi menunjukkan bahwa emosi yang sering dirasakan akan membentuk “default expression” seseorang.



Orang yang terlihat muda cenderung:



Lebih optimis (tanpa menjadi naif)

Fokus pada solusi, bukan masalah

Memiliki dialog batin yang lebih ramah



Efeknya: Wajah lebih rileks, mata lebih “hidup”, dan aura lebih ringan.



3. Mengabaikan Rasa Ingin Tahu



Salah satu ciri khas orang yang awet muda adalah rasa ingin tahu yang tinggi.



Kesalahan umum yang sering terjadi:



Merasa “sudah tahu segalanya”

Berhenti belajar hal baru

Takut mencoba sesuatu yang berbeda



Sebaliknya, orang yang tampak lebih muda:



Terus belajar, bahkan hal kecil

Tertarik pada tren, ide, atau perspektif baru

Menjaga otak tetap aktif



Psikologinya jelas: Pikiran yang aktif menciptakan energi yang terasa muda.



4. Kurang Bergerak dan Terlalu Pasif



Tubuh dan pikiran saling terhubung. Gaya hidup pasif tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi cara seseorang membawa dirinya.



Orang yang terlihat lebih muda biasanya:



Aktif secara fisik (tidak harus olahraga berat)

Banyak bergerak dalam aktivitas sehari-hari

Menjaga postur tubuh



Kesalahan yang dihindari: Duduk terlalu lama tanpa aktivitas yang menyegarkan tubuh.



5. Terjebak dalam Rutinitas yang Membosankan



Rutinitas memang penting, tetapi rutinitas tanpa variasi bisa membuat hidup terasa monoton—dan itu tercermin pada energi seseorang.



Psikologi menyebutkan bahwa pengalaman baru membantu menjaga “perasaan hidup”.



Orang yang tampak lebih muda:



Sesekali keluar dari rutinitas

Mencoba hal baru (makanan, tempat, hobi)

Memberi “warna” pada hidup mereka



Hasilnya: Mereka terlihat lebih bersemangat dan segar.



6. Mengabaikan Hubungan Sosial



Kesepian dan isolasi sosial terbukti mempercepat penuaan, baik secara mental maupun fisik.



Kesalahan umum:



Menutup diri

Menghindari interaksi

Tidak menjaga hubungan



Sebaliknya, orang yang awet muda:



Memiliki koneksi sosial yang sehat

Sering tertawa bersama orang lain

Terlibat dalam percakapan yang bermakna



Efek psikologis: Rasa terhubung membuat seseorang merasa lebih hidup.



7. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Perfeksionisme dan kritik diri yang berlebihan bisa membuat seseorang terlihat “lelah secara emosional”.



Orang yang tampak lebih muda justru:



Lebih menerima diri sendiri

Tidak terlalu menghukum diri atas kesalahan

Mempraktikkan self-compassion



Psikologi menjelaskan: Ketenangan batin memengaruhi ekspresi luar.



8. Mengabaikan Istirahat dan Keseimbangan Hidup



Banyak orang mengorbankan tidur dan waktu istirahat demi pekerjaan atau ambisi.



Kesalahan ini berdampak besar:



Wajah terlihat lelah

Emosi tidak stabil

Energi cepat habis



Orang yang terlihat lebih muda memahami bahwa:



Istirahat adalah investasi, bukan kemewahan

Keseimbangan hidup penting untuk jangka panjang



Mereka tahu kapan harus berhenti.



Penutup



Terlihat lebih muda bukan soal melawan usia—tetapi tentang bagaimana kamu menjalani hidup.



Orang-orang yang tampak 15 tahun lebih muda tidak memiliki rahasia ajaib. Mereka hanya lebih sadar dalam:



Mengelola pikiran

Menjaga emosi

Memilih kebiasaan sehari-hari



Kabar baiknya? Semua ini bisa dipelajari.



