Nggak Cuma Masak Nasi, Ini Hidangan Lain yang Bisa Dibuat dengan Magic Com

JawaPos.com - Sejauh ini mungkin banyak yang hanya mengetahui kalau magic com, perangkat elektronik rumah tangga yang biasanya ada di dapur hanya bisa digunakan untuk memasak sekaligus menghangatkan nasi. Magic com ibarat gabungan dari rice cooker dan magic jar.

Magic com mampu menanak sekaligus menghangatkan. Magic com memiliki fitur mulai dari cooking, keep warm, sampai mengukus dengan berbagai tingkat panas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena fungsinya yang demikian, selain memasak dan menghangatkan nasi putih saja, sebetulnya buat yang gemar memasak, magic com ini bisa digunakan untuk membuat hidangan lain.

Tergantung kepada selera dan kreativitas Anda, hidangan apa yang ingin dibuat, dan bagaimana bahan tersebut diolah. Terlebih di Bulan Ramadan seperti sekarang ini, juga menjelang Lebaran Idul Fitri, berikut hidangan lainnya selain nasih putih saja yang bisa dibuat menggunakan magic com.

Sup Ayam Sehat untuk Keluarga

Nggak cuma nasi, magic com melihat fungsinya nyatanya juga bisa dimanfaatkan Anda, para bunda dan siapa saja yang suka memasak untuk membuat penganan lainnya. Misalnya sup ayam.

Untuk menu sahur yang hangat dan sehat, dengan magic com Anda bisa membuat sup ayam. Dengan magic com, lebih hemat gas, Anda bisa membuat sup ayam dengan mudah dan singkat.

Resep sup ayam komplet yang bisa dimasak dengan rice cooker atau magic com sebetulnya banyak. Namun bahan yang umumnya digunakan para bunda di Indonesia untuk membuat sup ayam komplet di antaranya kentang, wortel, dada ayam, jagung, hingga daun bawang.

Sebagian bumbu halusnya, kamu bisa menyiapkan bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, dan gula pasir. Bumbu baiknya disiapkan terpisah, yang perlu diulek, diulek dulu, atau dihaluskan dengan blender bisa lebih praktis.

Untuk membuat sup ayam dengan mudah hanya dengan magic com, tanpa kompor gas dan lebih hemat biaya, perlu diperhatikan sedikit ukuran atau kapasitasnya. Buat yang butuh agak besar, ada dari Polytron dengan seri DONABE.

Magic com ini memiliki kapasitas memasak sebesar dua liter. Selain nasi yang banyak, ukuran tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sup ayam yang nikmat sedikit lebih banyak untuk keluarga tercinta Anda.

Kari yang Nikmat

Selain sup ayam, dengan magic com, Anda juga bisa membuat hidangan kari yang nikmat. Ini juga cocok untuk hidangan sahur atau masak-masak di momen Lebaran sebagai pelengkap lauk rendang atau opor ayam.

Kari sapi Jepang sendiri boleh dibilang merupakan sajian yang praktis karena hanya membutuhkan bumbu di antaranya, daging sapi, bawang bombai, bawang putih, jahe, dan bubuk kari. Saat membuatnya, Anda bisa menumis bahan dengan pan rice cooker hingga daging empuk dan saus mengental. Gampang, bukan.

Ini juga bisa dilakukan di Polytron DONABE. Dengan fitur 3-in-1 cooking, kalau cuma masak nasi rasanya sangat sepele. Bisa memasak yang lainnya dengan kemampuan memasak, memanaskan dan mengukus sehingga Polytron DONABE bisa praktis untuk kebutuhan dapur.

Dimsum yang Menggoda Selera

Makanan utama sudah, pendamping atau side dish juga oke. Dimsum boleh dibuat. Untuk cemilan keluarga seusai salat tarawih, dimsum bisa jadi hidangan pas penutup makan malam.