Resep Tempe Pedas Daun Jeruk, Camilan Gurih Renyah dengan Bumbu Cabai

JawaPos.com - Tempe menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain digoreng biasa, bahan sederhana ini juga bisa dikreasikan menjadi camilan atau lauk dengan rasa pedas dan aroma rempah yang menggugah selera.

Salah satunya adalah tempe pedas daun jeruk yang memadukan tekstur renyah dengan bumbu cabai dan bawang.

Hidangan ini cocok untuk pencinta makanan pedas yang ingin menikmati olahan tempe dengan cita rasa lebih kuat.

Balutan tepung membuat bagian luarnya terasa crispy, sedangkan campuran bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan daun jeruk memberikan rasa gurih sekaligus aroma segar. Perpaduan tersebut membuat tempe goreng sederhana terasa lebih istimewa.

Resep tempe pedas daun jeruk ini dibagikan oleh akun Instagram @alifa.frh. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Ada pula tips mengatur besar api saat menggoreng agar tempe bisa matang hingga bagian dalam sekaligus menghasilkan tekstur yang garing.

Bahan

1/2 papan tempe

7 siung bawang putih

2 siung bawang merah

8-10 lembar daun jeruk

8 buah cabai rawit

5-6 sdm tepung serbaguna crispy

2 sdm tepung beras

1 sdt ketumbar

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Potong tempe menjadi ukuran kecil atau sesuai selera. Usahakan ketebalan setiap potongan relatif sama agar tempe lebih mudah matang secara merata ketika digoreng.

2. Siapkan wadah, lalu campurkan tepung serbaguna crispy dan tepung beras. Tambahkan ketumbar, garam, serta kaldu jamur secukupnya. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan tepung yang dapat melapisi tempe.

3. Masukkan potongan tempe ke dalam adonan. Aduk perlahan sampai seluruh permukaannya terbalut tepung secara merata.

4. Panaskan minyak dalam wajan menggunakan api sedang. Setelah minyak cukup panas, masukkan tempe satu per satu agar tidak saling menempel. Goreng hingga warnanya mulai berubah menjadi kecokelatan.

5. Ketika tempe malai matang dan permukaannya terlihat kecokelatan, kecilkan api menjadi sedang cenderung kecil. Lanjutkan menggoreng hingga tempe benar-benar matang dan lapisan tepungnya terasa garing.

6. Angkat tempe, kemudian tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Sisihkan terlebih dahulu sebelum menyiapkan bumbu pedas.

7. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Sementara itu, buang tulang daun jeruk jika perlu, lalu iris tipis agar aromanya lebih mudah keluar saat ditumis.

8. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu bawang dan cabai hingga harum serta matang. Masukkan irisan daun jeruk, kemudian aduk sampai aromanya semakin terasa.

9. Tambahkan garam dan kaldu jamur secukupnya. Aduk hingga bumbu tercampur rata, lalu masukkan tempe goreng. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan tempe terbalut bumbu pedas daun jeruk.

10. Setelah bumbu merata, angkat dan sajikan tempe pedas daun jeruk selagi hangat.

Tempe pedas daun jeruk ini menawarkan perpaduan tekstur dan rasa yang menarik. Lapisan tepung yang renyah berpadu dengan bumbu cabai dan bawang yang gurih, sementara daun jeruk memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan.

Salah satu hal penting dalam resep ini adalah mengatur suhu minyak selama proses penggorengan. Pada tahap awal, gunakan api sedang agar tempe mulai matang dan lapisan tepung terbentuk. Setelah warnanya mulai kecokelatan, kecilkan api menjadi sedang cenderung kecil supaya bagian dalam tempe matang tanpa membuat lapisan luarnya cepat gosong.

Selain itu, penggunaan tepung beras dapat membantu menghasilkan tekstur gorengan yang lebih renyah. Agar kerenyahannya tetap terasa, tiriskan tempe dengan baik sebelum dicampurkan ke bumbu. Hindari memasukkan tempe terlalu lama ke dalam tumisan supaya lapisan crispy tidak cepat melempem.