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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Senin, 9 November 2026 | 01.34 WIB

Resep Oseng Dada Ayam Lauk Bawang, Juicy dengan Teknik Velveting

Potret oseng dada ayam lauk bawang yang lembut dan juicy karena menggunakan teknik velveting. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Dada ayam sering dianggap sebagai bagian ayam yang mudah kering dan alot ketika dimasak, terutama jika direbus. Padahal, dengan teknik pengolahan yang tepat, dada ayam bisa menghasilkan tekstur yang tetap lembut dan juicy.

 
Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah oseng dada ayam lauk bawang dengan perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan terasi.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Teknik yang digunakan adalah velveting, yaitu cara mengolah daging dengan melapisinya menggunakan bahan tertentu sebelum dimasak.
 
Dalam resep ini, dada ayam dipotong tipis kemudian dibaluri tepung maizena, garam, dan baking soda. Ayam lalu direbus sebentar dan direndam dalam air es sebelum ditumis bersama bumbu.
 
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Proses tersebut membantu menghasilkan tekstur ayam yang lebih empuk dan tidak mudah kering. Sementara itu, tumisan bawang merah dan bawang putih memberikan aroma yang kuat, ditambah cabai rawit merah serta hijau untuk sensasi pedas. Terasi juga menjadi salah satu bahan penting yang memperkaya cita rasa gurih pada hidangan.

Sentuhan akhir berupa daun bawang dan jeruk limau membuat oseng ayam ini semakin menggugah selera. Rasanya cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat untuk menu makan siang maupun makan malam keluarga.

Bahan
Bahan bumbu bawang:
100 gram bawang merah
30 gram bawang putih
5 buah cabai rawit merah
5 buah cabai rawit hijau
2 sdm gula
1 sdm garam
1 sdm merica
1 sdt terasi
1 batang daun bawang
Jeruk limau secukupnya
Minyak goreng secukupnya

Bahan ayam:
300 gram dada ayam
3 sdm tepung maizena
1/2 sdt garam
1/2 sdt MSG
1/2 sdt baking soda

Bahan tambahan:
Air secukupnya untuk merebus
Air es secukupnya untuk merendam

Cara Pembuatan
1. Potong dada ayam menjadi irisan tipis agar lebih mudah matang dan bumbu meresap. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan tepung maizena, garam, dan baking soda. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut rata.
2. Panaskan air dalam panci hingga mendidih. Masukkan irisan ayam dan rebus sebentar sekitar 15–30 detik sesuai ketebalannya. Setelah itu, angkat dan segera masukkan ke dalam wadah berisi air es.
3. Rendam ayam sebentar, kemudian tiriskan. Pastikan ayam tidak terlalu lama berada di dalam air es agar tidak menyerap terlalu banyak air.
4. Iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan, lalu tumis bawang dan cabai hingga layu serta mengeluarkan aroma harum.
5. Masukkan terasi ke dalam tumisan. Aduk hingga terasi tercampur rata dan aromanya keluar.
6. Tambahkan ayam yang sudah direbus dan ditiriskan. Aduk perlahan agar ayam tercampur dengan tumisan bawang dan cabai.
7. Bumbui menggunakan garam, gula, MSG, dan merica. Masak sambil diaduk hingga bumbu merata dan bagian luar ayam mulai sedikit kecokelatan.
8. Masukkan daun bawang yang sudah diiris. Aduk kembali hingga tercampur, kemudian lanjutkan memasak sampai ayam matang sempurna. Sebelum disajikan, tambahkan perasan jeruk limau sesuai selera.

Oseng dada ayam lauk bawang menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit segar dalam satu hidangan. Bawang merah serta bawang putih yang ditumis bersama terasi memberikan aroma khas, sedangkan jeruk limau membuat rasanya tidak terasa terlalu berat.

Teknik velveting juga bisa menjadi trik menarik untuk mengolah dada ayam agar teksturnya lebih lembut. Namun, proses perebusan singkat pada resep ini merupakan tahap awal, bukan penanda bahwa ayam sudah matang.
 
Pastikan ayam dimasak kembali hingga bagian dalamnya mencapai suhu minimal 74 derajat Celsius sebelum disajikan. Dengan begitu, hidangan tidak hanya lezat, tetapi juga aman untuk dinikmati bersama keluarga.

Editor: Hanny Suwindari
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