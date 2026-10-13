Resep Lumpia Kulit Tahu Isi Ayam Udang dengan Saus Siram Gurih

JawaPos.com - Kulit tahu bisa diolah menjadi berbagai hidangan gurih, salah satunya lumpia dengan isian ayam dan udang. Berbeda dari lumpia yang menggunakan kulit tepung, kulit tahu memberikan cita rasa khas kedelai yang berpadu dengan isian lembut dan gurih. Hidangan ini juga bisa menjadi alternatif camilan bagi pencinta dimsum.

Kreasi lumpia kulit tahu ini dibagikan oleh akun Instagram @rumahikok. Isiannya memadukan paha ayam dan udang giling yang dibumbui dengan saus tiram, kecap asin, serta minyak wijen. Wortel dan daun bawang turut ditambahkan untuk memperkaya rasa sekaligus memberikan tekstur pada adonan.

Paha ayam dan udang menjadi kombinasi menarik karena keduanya memiliki karakter rasa yang saling melengkapi. Ayam memberikan rasa gurih, sedangkan udang menghadirkan cita rasa seafood yang khas. Setelah dibungkus menggunakan kulit tahu, adonan dapat dimasak hingga matang sebelum disajikan bersama saus siram.

Pelengkapnya berupa saus dengan campuran bawang putih, kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Larutan maizena digunakan untuk mengentalkan saus agar bisa melapisi permukaan lumpia dengan baik. Perpaduan rasa gurih dan sedikit manis membuat hidangan ini cocok disantap selagi hangat.

Lumpia kulit tahu isi ayam udang bisa disajikan sebagai camilan sore, hidangan pendamping, atau variasi menu saat berkumpul bersama keluarga. Bentuknya juga praktis untuk dibuat dalam beberapa buah sekaligus, sehingga cocok dijadikan inspirasi menu rumahan.

Bahan

Bahan lumpia kulit tahu:

Paha ayam giling secukupnya

Udang giling secukupnya

Saus tiram secukupnya

Kecap asin secukupnya

Minyak wijen secukupnya

Wortel secukupnya, cincang

Daun bawang secukupnya, iris

Penyedap rasa secukupnya

Kulit tahu secukupnya

Bahan saus siram:

Bawang putih secukupnya, cincang

Kecap asin secukupnya

Kecap manis secukupnya

Saus tiram secukupnya

Tepung maizena secukupnya

Air secukupnya

Minyak untuk menumis secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam dan udang yang telah digiling. Masukkan keduanya ke dalam wadah, kemudian tambahkan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, dan penyedap rasa.

2. Masukkan wortel cincang serta daun bawang iris ke dalam adonan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu menyebar ke seluruh adonan.

3. Siapkan kulit tahu. Jika teksturnya kering dan kaku, basahi atau rendam sebentar sesuai jenis kulit tahu yang digunakan hingga lebih lentur dan mudah dibentuk.

4. Letakkan adonan ayam dan udang secukupnya di atas kulit tahu. Lipat sisi-sisinya, kemudian gulung hingga isian tertutup rapat. Ulangi sampai adonan habis.

5. Kukus lumpia dalam kukusan yang telah dipanaskan hingga isian ayam dan udang matang sepenuhnya. Waktu memasak menyesuaikan ukuran lumpia; pastikan bagian tengahnya tidak lagi mentah.

6. Untuk membuat saus siram, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum.

7. Tambahkan kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Tuangkan air secukupnya, lalu aduk hingga semua bahan tercampur.

8. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air dalam wadah terpisah. Tuangkan larutan tersebut sedikit demi sedikit ke dalam saus sambil diaduk hingga mengental. Sesuaikan kekentalannya dengan selera.

9. Tata lumpia kulit tahu yang sudah matang di atas piring saji. Siram dengan saus selagi hangat, kemudian sajikan.

Lumpia kulit tahu isi ayam udang ini menghadirkan perpaduan isian yang gurih dengan saus yang kental dan kaya rasa. Kulit tahu memberikan karakter tersendiri, sementara wortel dan daun bawang membuat isian terasa lebih bervariasi.