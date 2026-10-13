Resep Lumpia Kulit Tahu Isi Ayam Udang dengan Saus Siram Gurih

Potret lumpia kulit tahu isi ayam dan udang dengan saus siram. (Sumber: instagram.com/@rumahikok)
JawaPos.com - Kulit tahu bisa diolah menjadi berbagai hidangan gurih, salah satunya lumpia dengan isian ayam dan udang. Berbeda dari lumpia yang menggunakan kulit tepung, kulit tahu memberikan cita rasa khas kedelai yang berpadu dengan isian lembut dan gurih. Hidangan ini juga bisa menjadi alternatif camilan bagi pencinta dimsum.
Kreasi lumpia kulit tahu ini dibagikan oleh akun Instagram @rumahikok. Isiannya memadukan paha ayam dan udang giling yang dibumbui dengan saus tiram, kecap asin, serta minyak wijen. Wortel dan daun bawang turut ditambahkan untuk memperkaya rasa sekaligus memberikan tekstur pada adonan.
Paha ayam dan udang menjadi kombinasi menarik karena keduanya memiliki karakter rasa yang saling melengkapi. Ayam memberikan rasa gurih, sedangkan udang menghadirkan cita rasa seafood yang khas. Setelah dibungkus menggunakan kulit tahu, adonan dapat dimasak hingga matang sebelum disajikan bersama saus siram.
Pelengkapnya berupa saus dengan campuran bawang putih, kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Larutan maizena digunakan untuk mengentalkan saus agar bisa melapisi permukaan lumpia dengan baik. Perpaduan rasa gurih dan sedikit manis membuat hidangan ini cocok disantap selagi hangat.
Lumpia kulit tahu isi ayam udang bisa disajikan sebagai camilan sore, hidangan pendamping, atau variasi menu saat berkumpul bersama keluarga. Bentuknya juga praktis untuk dibuat dalam beberapa buah sekaligus, sehingga cocok dijadikan inspirasi menu rumahan.
Bahan
Bahan lumpia kulit tahu:
Paha ayam giling secukupnya
Udang giling secukupnya
Saus tiram secukupnya
Kecap asin secukupnya
Minyak wijen secukupnya
Wortel secukupnya, cincang
Daun bawang secukupnya, iris
Penyedap rasa secukupnya
Kulit tahu secukupnya
Bahan saus siram:
Bawang putih secukupnya, cincang
Kecap asin secukupnya
Kecap manis secukupnya
Saus tiram secukupnya
Tepung maizena secukupnya
Air secukupnya
Minyak untuk menumis secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan paha ayam dan udang yang telah digiling. Masukkan keduanya ke dalam wadah, kemudian tambahkan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, dan penyedap rasa.
2. Masukkan wortel cincang serta daun bawang iris ke dalam adonan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu menyebar ke seluruh adonan.
3. Siapkan kulit tahu. Jika teksturnya kering dan kaku, basahi atau rendam sebentar sesuai jenis kulit tahu yang digunakan hingga lebih lentur dan mudah dibentuk.
4. Letakkan adonan ayam dan udang secukupnya di atas kulit tahu. Lipat sisi-sisinya, kemudian gulung hingga isian tertutup rapat. Ulangi sampai adonan habis.
5. Kukus lumpia dalam kukusan yang telah dipanaskan hingga isian ayam dan udang matang sepenuhnya. Waktu memasak menyesuaikan ukuran lumpia; pastikan bagian tengahnya tidak lagi mentah.
6. Untuk membuat saus siram, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum.
7. Tambahkan kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Tuangkan air secukupnya, lalu aduk hingga semua bahan tercampur.
8. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air dalam wadah terpisah. Tuangkan larutan tersebut sedikit demi sedikit ke dalam saus sambil diaduk hingga mengental. Sesuaikan kekentalannya dengan selera.
9. Tata lumpia kulit tahu yang sudah matang di atas piring saji. Siram dengan saus selagi hangat, kemudian sajikan.
Lumpia kulit tahu isi ayam udang ini menghadirkan perpaduan isian yang gurih dengan saus yang kental dan kaya rasa. Kulit tahu memberikan karakter tersendiri, sementara wortel dan daun bawang membuat isian terasa lebih bervariasi.
Agar kulit tahu tidak mudah robek saat dibentuk, gunakan secukupnya air untuk melunakkannya dan jangan merendam terlalu lama. Saus sebaiknya dituangkan menjelang penyajian supaya lumpia tidak terlalu lama terendam dan teksturnya tetap terjaga.
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