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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Capcay Sayur Kuah Kental yang Nikmat

Resep Capcay Sayur yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Capcay menjadi salah satu hidangan bercita rasa Tionghoa yang cukup populer di Indonesia. Perpaduan aneka sayuran dengan bumbu gurih membuat makanan ini kerap menjadi pilihan untuk menu makan bersama keluarga.

Selain rasanya yang nikmat, capcay juga menarik karena dapat dibuat dengan berbagai jenis isian. Salah satu versi yang banyak disukai adalah capcay kuah dengan tekstur kental seperti yang biasa disajikan di restoran Chinese.

Kuah yang gurih dan sedikit creamy berpadu dengan sayuran yang masih renyah serta berbagai pilihan protein. Hidangan ini juga semakin nikmat ketika disantap bersama sepiring nasi putih hangat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep capcay sayur ala Chinese resto berikut dapat menjadi pilihan. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Kuah Kaldu

  • 500 gram tulang sapi
  • 500 gram tulang ayam
  • 30 gram bawang putih
  • Air secukupnya

Bahan Isian

  • 75 gram udang
  • 75 gram ampela
  • 75 gram dada ayam fillet
  • 75 gram kekian ayam udang yang sudah digoreng
  • 1 sendok teh baking powder
  • 2 sendok teh maizena
  • 3 sendok teh putih telur
  • 1 sendok teh garam

Bahan Sayuran dan Pelengkap

  • 50 gram kembang kol
  • 50 gram jagung putren
  • 35 gram kapri
  • 50 gram atau ½ buah wortel
  • 120 gram atau 3 lembar kol
  • 50 gram sawi hijau
  • 1 batang daun bawang
  • ⅓ buah bawang bombai
  • 5 siung bawang putih
  • 4–5 sendok makan maizena, larutkan dengan 2–3 sendok makan air

Bahan Saus

  • 1 sendok makan kecap asin
  • ½ sendok teh kecap ikan
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 1 sendok teh garam
  • ½ sendok makan kaldu jamur
  • 1 sendok makan gula pasir
  • 1 sendok teh arak masak, opsional
  • 750 ml kuah kaldu
  • ¼ sendok teh merica

Cara Membuat Capcay Sayur

1. Buat kuah kaldunya

Rebus tulang sapi dan tulang ayam dalam air mendidih selama sekitar 5–10 menit. Setelah itu, angkat dan bilas tulang hingga bersih.

Didihkan air baru, kemudian masukkan kembali tulang bersama bawang putih. Masak dengan api kecil selama kurang lebih 2 jam agar kaldunya lebih gurih dan kaya rasa.

2. Siapkan bahan isian

Potong dada ayam fillet dan ampela sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah bersama udang.

Bumbui dengan garam, baking powder, putih telur, dan maizena. Aduk hingga seluruh bahan terlapisi bumbu secara merata, kemudian diamkan selama beberapa saat agar bumbu meresap.

3. Potong sayuran

Potong kembang kol, kemudian rendam sebentar dalam air garam. Iris wortel dan potong bahan lainnya seperti sawi hijau, jagung putren, serta daun bawang.

Geprek bawang putih lalu cincang kasar. Sementara itu, potong bawang bombai dalam ukuran yang cukup besar agar teksturnya tetap terasa saat dimakan.

4. Tumis bahan protein

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan ayam dan ampela, kemudian tumis sebentar hingga matang.

Setelah itu, masukkan udang dan masak singkat. Jika sudah matang, angkat seluruh bahan dan sisihkan terlebih dahulu.

5. Tumis bumbu dan sayuran

Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih. Masak hingga harum dan mulai berubah warna menjadi kecokelatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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