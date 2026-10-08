Resep Dada Ayam Chili Soy, Sekali Masak Diklaim 60 Gram Protein

JawaPos.com - Dada ayam bisa diolah menjadi menu rumahan yang sederhana tetapi tetap punya rasa yang kuat. Salah satu idenya adalah dada ayam chili soy, potongan ayam tipis dengan saus gurih, sedikit pedas, dan aroma bawang yang harum.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @willgoz sebagai ide masak untuk menu esok hari. Dalam unggahannya, hidangan ini disebut mengandung sekitar 60 gram protein dalam sekali masak.

Rahasia rasanya terletak pada saus chili soy yang dibuat dari perpaduan kecap asin, saus tiram, lada putih, gula, wijen, dan cuka hitam opsional. Saus tersebut kemudian dipadukan dengan bawang putih, cabai rawit, daun bawang, dan minyak panas untuk menghasilkan aroma yang lebih harum.

Bahan:

Bahan ayam:

2 dada ayam, iris tipis

3 sendok makan maizena

1 sendok teh garam

Bahan saus:

1 sendok makan kecap asin

1 sendok makan saus tiram

1/2 sendok teh lada putih

1/2 sendok makan gula

1/2 sendok makan wijen

1/2 sendok makan cuka hitam, opsional

3 siung bawang putih, cincang

1 batang daun bawang

3 cabai rawit merah

3 sendok makan minyak panas

Daun wansui secukupnya

Pelengkap:

Bawang goreng

Bawang putih goreng

Nasi hangat



Cara Pembuatan:

1. Iris dada ayam tipis-tipis, kemudian campurkan dengan garam dan maizena hingga seluruh bagian ayam terlapisi.

2. Masak ayam hingga matang, kemudian angkat dan sisihkan.

3. Campurkan kecap asin, saus tiram, lada putih, gula, wijen, dan cuka hitam jika digunakan.

4. Masukkan bawang putih cincang, daun bawang, dan cabai rawit ke dalam wadah. Tuangkan minyak panas untuk mengeluarkan aroma dari bahan-bahan tersebut.

5. Tuangkan campuran saus ke dalam bumbu, kemudian aduk hingga rata.

6. Masukkan ayam yang sudah matang ke dalam saus. Aduk hingga seluruh potongan ayam terbalut bumbu.

7. Tambahkan daun wansui, lalu sajikan bersama nasi hangat, bawang goreng, dan bawang putih goreng.

Dada ayam chili soy bisa menjadi ide menu ketika ingin mengolah dada ayam dengan bumbu yang lebih berkarakter. Rasa gurih dari saus berpadu dengan sensasi pedas cabai dan aroma bawang yang keluar setelah terkena minyak panas.