Resep Indomie Garlic, Indomie Biasa dengan Garlic Confit

Potret Indomie garlic yang bisa membuat rasa Indomie kalian semakin mantap. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Indomie goreng bisa menjadi pilihan praktis ketika ingin makan tanpa banyak persiapan. Namun, dengan tambahan satu bahan sederhana, mi instan biasa bisa dibuat menjadi sajian dengan aroma bawang putih yang lebih kuat.
Resep Indomie garlic ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Kuncinya terletak pada garlic confit, yaitu bawang putih yang dimasak bersama minyak hingga berubah warna dan menghasilkan minyak dengan aroma bawang.
Resep ini menggunakan dua bungkus Indomie dan beberapa siung bawang putih. Setelah bawang dimasak, bawang beserta minyaknya dicampurkan dengan bumbu Indomie untuk kemudian dijadikan saus.
Air rebusan mi juga digunakan dalam racikan. Penambahan air tersebut membantu mencampurkan bumbu dengan minyak bawang sebelum mi dimasukkan dan diaduk hingga rata.
Bahan:
2 bungkus Indomie
6-8 siung bawang putih
Minyak secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Masak bawang putih bersama minyak hingga berwarna kecokelatan. Menurut resep @hendrikpyong, proses ini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit.
2. Rebus mi hingga matang. Sisihkan sedikit air rebusannya sebelum mi ditiriskan.
3. Campurkan bumbu Indomie dengan bawang putih yang sudah dimasak beserta minyak bawangnya.
4. Tambahkan sedikit air rebusan mi ke dalam campuran bumbu, lalu aduk hingga tercampur rata.
5. Masukkan mi yang sudah direbus, kemudian aduk hingga seluruh mi terlapisi bumbu.
6. Sajikan Indomie garlic selagi hangat.
Indomie garlic bisa menjadi ide sederhana untuk mengubah sajian mi instan tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan. Kunci resep ini ada pada proses memasak bawang hingga minyaknya ikut mendapatkan aroma bawang putih.
Dikutip dari Instagram @hendrikpyong, tambahan garlic confit tersebut bisa digunakan untuk membuat Indomie biasa terasa lebih berbeda. Resep ini juga cukup sederhana untuk dicoba sebagai menu rumahan ketika ingin makan mi dengan sentuhan bawang putih yang lebih kuat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022