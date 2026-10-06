Resep Indomie Garlic, Indomie Biasa dengan Garlic Confit

JawaPos.com - Indomie goreng bisa menjadi pilihan praktis ketika ingin makan tanpa banyak persiapan. Namun, dengan tambahan satu bahan sederhana, mi instan biasa bisa dibuat menjadi sajian dengan aroma bawang putih yang lebih kuat.

Resep Indomie garlic ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Kuncinya terletak pada garlic confit, yaitu bawang putih yang dimasak bersama minyak hingga berubah warna dan menghasilkan minyak dengan aroma bawang.

Resep ini menggunakan dua bungkus Indomie dan beberapa siung bawang putih. Setelah bawang dimasak, bawang beserta minyaknya dicampurkan dengan bumbu Indomie untuk kemudian dijadikan saus.

Air rebusan mi juga digunakan dalam racikan. Penambahan air tersebut membantu mencampurkan bumbu dengan minyak bawang sebelum mi dimasukkan dan diaduk hingga rata.

Bahan:

2 bungkus Indomie

6-8 siung bawang putih

Minyak secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Masak bawang putih bersama minyak hingga berwarna kecokelatan. Menurut resep @hendrikpyong, proses ini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit.

2. Rebus mi hingga matang. Sisihkan sedikit air rebusannya sebelum mi ditiriskan.

3. Campurkan bumbu Indomie dengan bawang putih yang sudah dimasak beserta minyak bawangnya.

4. Tambahkan sedikit air rebusan mi ke dalam campuran bumbu, lalu aduk hingga tercampur rata.

5. Masukkan mi yang sudah direbus, kemudian aduk hingga seluruh mi terlapisi bumbu.

6. Sajikan Indomie garlic selagi hangat.

Indomie garlic bisa menjadi ide sederhana untuk mengubah sajian mi instan tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan. Kunci resep ini ada pada proses memasak bawang hingga minyaknya ikut mendapatkan aroma bawang putih.