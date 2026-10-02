Resep Gulai Jamur Tiram, Gurih dan Praktis untuk 4-5 Porsi

JawaPos.com - Gulai identik dengan kuah santan berbumbu yang gurih dan kaya rempah. Tidak hanya menggunakan daging atau ayam, gulai juga bisa dibuat dengan bahan sederhana seperti jamur tiram.

Resep gulai jamur tiram ini dibagikan oleh akun Instagram @buleg.official. Menggunakan jamur tiram sebanyak 500 gram, menu ini bisa menghasilkan sekitar empat hingga lima porsi sehingga cocok dijadikan lauk untuk makan bersama keluarga.

Cara membuatnya juga cukup praktis karena menggunakan bumbu gulai dan bumbu merah siap pakai. Kedua bumbu tersebut kemudian dipadukan dengan santan kental sehingga menghasilkan kuah gulai yang gurih dan creamy.

Jamur tiram memiliki tekstur yang cukup kenyal sehingga bisa menjadi alternatif bahan utama untuk sajian gulai. Bahan yang digunakan juga tidak banyak, sehingga resep ini bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak lauk rumahan tanpa proses yang terlalu panjang.

Bahan:

500 gram jamur tiram

1/2 sachet bumbu gulai

1/2 sachet bumbu merah

200 ml santan kental

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan jamur tiram, kemudian suwir-suwir sesuai selera.

2. Siapkan bumbu gulai dan bumbu merah. Masak kedua bumbu hingga tercampur rata dan aromanya keluar.

3. Tuangkan santan kental ke dalam campuran bumbu. Aduk perlahan hingga bumbu dan santan tercampur.

4. Masukkan jamur tiram yang sudah disuwir. Aduk hingga seluruh jamur terbalut kuah gulai.

5. Masak hingga jamur matang dan kuah gulai tercampur merata. Aduk sesekali agar santan tidak pecah.

6. Setelah matang, angkat dan sajikan gulai jamur tiram bersama nasi hangat.

Gulai jamur tiram bisa menjadi pilihan lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Kuah santan yang gurih berpadu dengan bumbu gulai dan bumbu merah, sementara jamur tiram memberikan tekstur yang berbeda dari gulai pada umumnya.