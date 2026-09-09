Resep Sosis Gunting Krispi, Cocok Jadi Cemilan Keluarga Saat Santai

Potret sosis gunting krispi renyah dan gurih cocok untuk takjil saat Ramadhan. (Sumber: instagram.com/@ammirene)

JawaPos.com - Sosis gunting krispi deangan rasanya gurih, teksturnya kriuk, dan tampilannya menarik. Tidak heran kalau menu ini sering muncul di media sosial sebagai inspirasi takjil rumahan yang praktis namun tetap menggugah selera.



Dilansir dari Instagram @ammirene, sosis gunting krispi dibuat dengan teknik sederhana namun menghasilkan tekstur super renyah. Kunci kelezatannya terletak pada adonan tepung tapioka yang diberi percikan air dingin sehingga menciptakan lapisan krispi alami saat digoreng.



Menu ini juga cocok untuk segala suasana Ramadhan, mulai dari takjil keluarga, camilan sahur ringan, hingga ide jualan takjil karena tampilannya menggoda dan disukai berbagai usia.



Bahan Sosis Gunting Krispi

Bahan Utama

4 buah sosis sapi



Adonan Basah

2 butir telur

1/4 sdt garam

Lada hitam secukupnya

1/4 sdt bubuk cabai (opsional, sesuai selera)



Adonan Kering

5 sdm tepung tapioka

Sedikit air dingin



Cara Membuat Sosis Gunting Krispi

1. Siapkan sosis, lalu gunting secara menyilang menggunakan gunting dapur. Pastikan potongan tidak sampai putus agar sosis tetap menyatu namun memiliki banyak celah.

2. Campurkan telur, garam, lada, dan bubuk cabai ke dalam satu wadah. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.

3. Masukkan sosis yang sudah digunting ke dalam adonan basah, pastikan seluruh permukaan sosis terlapisi.

4. Siapkan adonan kering berupa tepung tapioka di wadah terpisah. Percikkan sedikit air dingin ke atas tepung hingga terbentuk tekstur bergerindil.

5. Gulingkan sosis yang sudah dilapisi adonan basah ke dalam adonan kering sambil ditekan ringan agar tepung menempel merata.

6. Panaskan minyak dengan api sedang hingga benar-benar panas.

7. Goreng sosis hingga berwarna kuning keemasan dan lapisannya terlihat kering serta renyah.

8. Angkat dan tiriskan sosis gunting krispi sebelum disajikan.



Teknik menggunting sosis menjadi salah satu faktor penting. Semakin banyak sayatan, semakin luas permukaan yang terkena adonan, sehingga hasil akhirnya lebih krispi. Percikan air dingin pada tepung tapioka juga tidak boleh dilewatkan karena membantu membentuk tekstur renyah alami tanpa perlu tambahan bahan lain.



Saat menggoreng, pastikan minyak cukup banyak agar sosis terendam sempurna. Gunakan api sedang supaya matang merata dan tidak cepat gosong. Jika ingin disajikan saat berbuka, kamu bisa menggorengnya mendekati waktu maghrib agar tetap hangat dan kriuk.



Sosis gunting krispi menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin variasi takjil selain makanan manis.