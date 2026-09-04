Resep Potato Salad ala AEON, Creamy dan Fresh untuk Side Dish

JawaPos.com - Potato salad bisa jadi pilihan kalau sedang mencari menu pendamping yang praktis tetapi tetap mengenyangkan. Perpaduan kentang, telur, sayuran, dan smoked beef membuat salad ini punya tekstur serta rasa yang lebih beragam dalam satu suapan.

Kalau biasanya menikmati potato salad saat berbelanja atau makan di AEON, ternyata menu ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Resep dari Instagram @dapur_yulia ini menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan dan dressing sederhana dari yoghurt, mayonaise, madu, serta perasan lemon.

Selain cocok dijadikan side dish, potato salad juga bisa disiapkan untuk teman makan maupun bekal. Sayuran seperti wortel, brokoli, jagung, dan timun membuat hidangan ini terasa lebih fresh, sementara kentang dan telur membuatnya lebih mengenyangkan.

Bahan

3 buah kentang

3 butir telur

4 lembar smoked beef, potong kotak dan tumis sebentar

1 cup jagung rebus

1 cup wortel serut, rebus sebentar

Brokoli secukupnya, rebus sebentar

1 buah timun, iris tipis

Garam secukupnya untuk timun

Bahan dressing:

4 sdm yoghurt

3 sdm mayonaise

1/4 sdt lada hitam

1/4 sdt bawang putih bubuk

1 sdt perasan lemon atau jeruk nipis

1 sdm madu

1/2 sdt parsley, opsional

Cara Pembuatan

1. Rebus kentang hingga matang, kemudian potong sesuai selera. Rebus juga telur hingga matang, lalu potong-potong.

2. Tumis sebentar smoked beef yang sudah dipotong kotak hingga matang dan sisihkan.

3. Rebus jagung hingga matang. Rebus sebentar wortel dan brokoli agar tetap memiliki tekstur dan tidak terlalu lembek.

4. Iris tipis timun, lalu beri sedikit garam. Aduk hingga timun mengeluarkan air, kemudian peras sampai cukup kering.

5. Untuk membuat dressing, campurkan yoghurt, mayonaise, lada hitam, bawang putih bubuk, perasan lemon atau jeruk nipis, madu, dan parsley jika digunakan.

6. Masukkan kentang, telur, smoked beef, jagung, wortel, brokoli, dan timun ke dalam wadah.

7. Tuangkan dressing ke atas campuran bahan, lalu aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata.

8. Simpan potato salad sebentar di dalam kulkas agar terasa lebih fresh dan dressing lebih meresap.

9. Potato salad siap disajikan sebagai side dish, teman makan, atau bekal.

Dikutip dari Instagram @dapur_yulia, resep potato salad ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin membuat salad kentang sendiri di rumah. Rasanya creamy dan fresh, sementara tambahan smoked beef, telur, serta berbagai sayuran membuatnya lebih lengkap dibanding salad yang hanya menggunakan sayuran.