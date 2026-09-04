Resep Puff Pastry Homemade, Bisa Bikin Sendiri di Rumah

JawaPos.com - Puff pastry dikenal sebagai salah satu jenis pastry dengan tekstur berlapis yang renyah setelah dipanggang. Biasanya, adonan pastry seperti ini lebih sering dibeli dalam bentuk siap pakai karena proses pembuatannya membutuhkan beberapa tahap. Namun, kalau ingin mencoba membuatnya sendiri, puff pastry homemade ternyata bisa dibuat dengan bahan yang cukup sederhana.

Resep puff pastry ini dibagikan oleh akun Instagram @dailylifeunni. Adonannya menggunakan tepung terigu protein sedang, margarin, air, dan sedikit garam, kemudian dipadukan dengan pastry margarin untuk menghasilkan lapisan pada adonan.

Prosesnya memang membutuhkan waktu karena adonan perlu didiamkan dan didinginkan beberapa kali. Meski begitu, membuat puff pastry sendiri bisa menjadi pengalaman menarik untuk yang ingin belajar membuat pastry rumahan sekaligus mencoba berbagai ide camilan dari adonan puff pastry.

Bahan

250 gram tepung terigu protein sedang

1/4 sdt garam

140 gram air

20 gram margarin

125 gram pastry margarin

Cara Pembuatan

1. Campurkan tepung terigu protein sedang dan garam dalam wadah.

2. Tambahkan air dan margarin, kemudian uleni hingga menjadi adonan yang tercampur rata.

3. Diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam di dalam chiller.

4. Setelah didiamkan, keluarkan adonan dan siapkan pastry margarin sebagai bahan pelapis.

5. Letakkan pastry margarin pada adonan, kemudian lakukan teknik single fold sebanyak 4 kali.

6. Setelah proses pelipatan selesai, masukkan kembali adonan ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit.

7. Keluarkan adonan, kemudian giling hingga mencapai ketebalan yang diinginkan.

8. Cetak adonan sesuai kebutuhan atau bentuk camilan yang ingin dibuat.

9. Adonan puff pastry siap digunakan untuk berbagai olahan dan dipanggang hingga matang.

Membuat puff pastry sendiri memang membutuhkan sedikit kesabaran, terutama pada proses pendinginan dan pelipatan adonan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam pembuatan puff pastry karena adonan perlu dijaga kondisinya selama proses berlangsung.