Resep Japanese Coffee Jelly, Dessert Kenyal dengan Topping Creamy dan Salted Caramel

Potret Japanese coffee jelly yang kenyal al Jepang yang mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@hescooks)
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Jawa Pos
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