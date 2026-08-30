Kuah Gurih dan Daging Empuk, Begini Cara Membuat Tongseng Kambing yang Praktis

Resep Tongseng Kambing yang Ga Ribet dan Simpel. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com - Tongseng kambing merupakan salah satu sajian yang pas disantap ketika sedang ingin menikmati makanan dengan cita rasa gurih, kaya rempah, dan mengenyangkan. Perpaduan daging kambing, santan, kecap manis, sayuran, serta bumbu yang harum membuat hidangan ini begitu menggoda selera.
Tidak harus selalu membeli di rumah makan, tongseng kambing juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif sederhana. Proses memasaknya pun cukup mudah, sehingga cocok menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tongseng kambing praktis yang bisa dicoba di rumah.
Pertama, siapkan seluruh bahan. Iris bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, tomat hijau, dan tomat merah. Potong pula daun bawang serta kol, kemudian sisihkan.
Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan bumbu gulai instan dan aduk kembali hingga bumbu matang.
Berikutnya, masukkan potongan daging kambing. Aduk sampai daging tercampur rata dengan bumbu. Tambahkan cabai hijau, cabai rawit, tomat, dan daun bawang. Masak sambil terus diaduk hingga bahan-bahan tersebut mulai layu dan aromanya semakin keluar.
Setelah itu, beri kecap manis, garam, lada bubuk, serta penyedap rasa sesuai selera. Aduk hingga semua bumbu merata dan meresap ke dalam daging.
Tuangkan santan, kemudian aduk perlahan agar tercampur dengan bumbu. Tambahkan air secukupnya dan lanjutkan memasak hingga daging matang serta kuah mulai terasa gurih.
Terakhir, masukkan irisan kol. Masak sebentar sampai kol layu tetapi teksturnya masih terasa segar. Setelah matang, matikan api.
Pindahkan tongseng kambing ke dalam mangkuk, lalu taburi dengan bawang goreng agar aromanya semakin menggugah selera.
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Jawa Pos
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