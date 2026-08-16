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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.17 WIB

Tak Perlu Beli Nugget Kemasan, Begini Cara Membuat Nugget Ayam Rumahan

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com - Nugget ayam menjadi salah satu makanan praktis yang banyak digemari, terutama oleh anak-anak. Perpaduan bagian luar yang renyah dengan tekstur daging yang lembut membuat makanan ini cocok disajikan sebagai lauk, camilan, maupun bekal sekolah.

Daripada selalu membeli nugget siap goreng, membuatnya sendiri di rumah bisa menjadi pilihan. Selain dapat menyesuaikan bumbu sesuai selera, nugget juga bisa dibuat dalam jumlah banyak kemudian disimpan sebagai stok makanan.

Resep ini menggunakan daging ayam, tepung, telur, serta sejumlah bumbu sederhana. Setelah adonan dikukus dan dipotong, nugget dapat dilapisi tepung panir lalu disimpan di freezer sehingga lebih praktis ketika hendak disajikan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat nugget ayam ala rumahan.

Bahan-bahan

  • 500 gram paha dan dada ayam filet
  • 1 buah bawang bombai, tumis
  • 7 siung bawang putih, tumis
  • 7 sdm tepung tapioka
  • 2 sdm tepung maizena
  • 50 gram es batu
  • 1 butir putih telur
  • ½ sdt lada
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt kaldu bubuk
  • ½ sdt gula pasir

Cara membuat

  1. Potong daging ayam, kemudian masukkan bersama bawang bombai dan bawang putih yang telah ditumis ke dalam chopper.
  2. Tambahkan es batu, putih telur, lada, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Haluskan seluruh bahan sampai menjadi adonan yang lembut dan tercampur rata.
  3. Masukkan tepung tapioka dan maizena, kemudian proses kembali hingga seluruh bahan menyatu.
  4. Siapkan loyang atau wadah tahan kukus, lalu olesi tipis dengan minyak. Tuangkan adonan dan ratakan permukaannya.
  5. Kukus adonan selama kurang lebih 30–35 menit hingga matang.
  6. Setelah matang, angkat dan biarkan dingin. Potong nugget sesuai ukuran yang diinginkan.
  7. Celupkan potongan nugget ke dalam larutan tepung yang telah dicampur air dan sedikit penyedap.
  8. Setelah itu, balurkan dengan tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup.
  9. Nugget dapat langsung digoreng atau disimpan terlebih dahulu di dalam freezer sebagai stok.
  10. Untuk menyajikannya, panaskan minyak dengan api sedang, kemudian goreng nugget hingga matang dan berwarna keemasan.
  11. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.

Nugget ayam rumahan pun siap disantap. Agar lebih menarik untuk bekal anak, nugget bisa dipadukan dengan nasi, sayuran, buah, atau saus favorit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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