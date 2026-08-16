Tak Perlu Beli Nugget Kemasan, Begini Cara Membuat Nugget Ayam Rumahan

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com - Nugget ayam menjadi salah satu makanan praktis yang banyak digemari, terutama oleh anak-anak. Perpaduan bagian luar yang renyah dengan tekstur daging yang lembut membuat makanan ini cocok disajikan sebagai lauk, camilan, maupun bekal sekolah.
Daripada selalu membeli nugget siap goreng, membuatnya sendiri di rumah bisa menjadi pilihan. Selain dapat menyesuaikan bumbu sesuai selera, nugget juga bisa dibuat dalam jumlah banyak kemudian disimpan sebagai stok makanan.
Resep ini menggunakan daging ayam, tepung, telur, serta sejumlah bumbu sederhana. Setelah adonan dikukus dan dipotong, nugget dapat dilapisi tepung panir lalu disimpan di freezer sehingga lebih praktis ketika hendak disajikan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat nugget ayam ala rumahan.
Nugget ayam rumahan pun siap disantap. Agar lebih menarik untuk bekal anak, nugget bisa dipadukan dengan nasi, sayuran, buah, atau saus favorit.
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Jawa Pos
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