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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.46 WIB

Anti Gagal! Resep Usus Ayam Pedas Bumbu Kuning, Gurih dan Pedasnya Bikin Ketagihan

Resep Usus Ayam Pedas Bumbu Kuning yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Usus Ayam Pedas Bumbu Kuning yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com - Usus ayam bisa menjadi lauk yang lezat jika diolah dengan bumbu yang tepat. Salah satu sajian yang patut dicoba adalah usus ayam pedas bumbu kuning.

Perpaduan usus ayam yang empuk dengan bumbu kuning yang kaya rempah menghasilkan rasa gurih, pedas, dan harum. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat.

Bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Cara memasaknya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok dibuat sebagai menu rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep usus ayam pedas bumbu kuning yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram usus ayam
  • Cabai hijau besar secukupnya, iris

Bumbu halus

  • 7 butir bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 1 ruas jahe
  • 1 ruas kunyit
  • 7 buah cabai keriting
  • 7 buah cabai rawit

Bumbu tambahan

  • Daun jeruk
  • Daun salam
  • 1 batang serai
  • Kecap manis
  • Gula secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya

Cara membuat

  1. Bersihkan usus ayam
    Cuci usus ayam sampai benar-benar bersih, kemudian tiriskan.
  2. Haluskan bumbu
    Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai keriting, dan cabai rawit ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan, lalu sisihkan.
  3. Rebus usus
    Didihkan air dalam panci. Masukkan serai, daun jeruk, daun salam, usus ayam, serta sedikit kunyit bubuk. Rebus hingga usus matang dan teksturnya empuk. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  4. Tumis bumbu
    Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan bersama serai, daun jeruk, dan daun salam. Tumis hingga bumbu matang dan mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan cabai dan usus
    Tambahkan cabai rawit utuh serta irisan cabai hijau. Tumis sampai cabai mulai layu, kemudian masukkan usus ayam yang telah direbus.
  6. Bumbui dan masak
    Tuangkan sedikit air, kemudian beri gula, garam, penyedap rasa, dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan bumbu meresap.
  7. Sajikan
    Masak beberapa saat sampai kuah menyusut sesuai selera. Setelah matang, angkat dan pindahkan ke piring saji.

Usus ayam pedas bumbu kuning pun siap disantap. Sajikan bersama nasi putih hangat agar rasa gurih, pedas, dan aroma rempahnya semakin nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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