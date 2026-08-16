Anti Gagal! Resep Usus Ayam Pedas Bumbu Kuning, Gurih dan Pedasnya Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Usus ayam bisa menjadi lauk yang lezat jika diolah dengan bumbu yang tepat. Salah satu sajian yang patut dicoba adalah usus ayam pedas bumbu kuning.

Perpaduan usus ayam yang empuk dengan bumbu kuning yang kaya rempah menghasilkan rasa gurih, pedas, dan harum. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat.

Bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Cara memasaknya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok dibuat sebagai menu rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep usus ayam pedas bumbu kuning yang bisa dicoba di rumah.