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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.56 WIB

Tak Perlu Beli di Restoran, Begini Resep Ayam Goreng Kari yang Mudah Dibuat

Resep Ayam Goreng Kari yang Bikin Nagih - Image

Resep Ayam Goreng Kari yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Ayam goreng kari bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta masakan berbumbu kuat dan kaya rempah. Perpaduan ayam yang gurih dengan aroma kari yang khas membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bagian luarnya yang digoreng hingga kecokelatan memberikan tekstur renyah, sedangkan daging ayam tetap terasa lembut dan berbumbu. Penggunaan jinten, ketumbar, kari bubuk, serta daun kari turut menghasilkan aroma yang harum dan menggugah selera.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Ayam terlebih dahulu dimarinasi dengan campuran bumbu agar rasanya lebih meresap sebelum digoreng.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep ayam goreng kari yang dapat dipraktikkan di rumah, dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan Ayam Goreng Kari

  • 500 gram paha ayam, potong sesuai selera
  • 5 siung bawang putih
  • 1 sendok teh jinten
  • 2 sendok teh ketumbar
  • 3 sendok makan kari bubuk
  • 1 sendok teh garam
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 1 sendok teh gula
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh MSG, opsional
  • 1 sendok teh cabai bubuk, opsional
  • 3 sendok makan tepung tapioka
  • 10 batang daun kari
  • 150 gram buncis
  • 150 gram wortel
  • 100 gram bawang bombay
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Ayam Goreng Kari

  1. Siapkan bumbu dasar. Sangrai jinten dan ketumbar terlebih dahulu, kemudian haluskan menggunakan cobek.
  2. Marinasi ayam. Masukkan potongan paha ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih yang sudah diparut, kari bubuk, jinten dan ketumbar halus, garam, merica, gula, kaldu jamur, serta MSG bila digunakan.
  3. Aduk seluruh bahan sampai bumbu menyelimuti ayam secara merata. Diamkan kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.
  4. Sambil menunggu, siapkan sayuran. Iris bawang bombay, wortel, dan buncis sesuai selera.
  5. Setelah proses marinasi selesai, masukkan tepung tapioka ke dalam ayam. Aduk kembali hingga seluruh potongan ayam terlapisi.
  6. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam hingga bagian luarnya matang, kecokelatan, dan cukup renyah.
  7. Jika ingin cita rasa yang lebih pedas, campurkan cabai bubuk ke dalam ayam sebelum digoreng.
  8. Ketika ayam hampir matang, masukkan buncis, wortel, dan bawang bombay. Aduk dan masak sebentar agar sayuran tetap memiliki tekstur.
  9. Tambahkan daun kari, kemudian masak sesaat hingga aromanya keluar. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  10. Ayam goreng kari siap disajikan bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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