Tak Perlu Beli di Restoran, Begini Resep Ayam Goreng Kari yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Ayam goreng kari bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta masakan berbumbu kuat dan kaya rempah. Perpaduan ayam yang gurih dengan aroma kari yang khas membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bagian luarnya yang digoreng hingga kecokelatan memberikan tekstur renyah, sedangkan daging ayam tetap terasa lembut dan berbumbu. Penggunaan jinten, ketumbar, kari bubuk, serta daun kari turut menghasilkan aroma yang harum dan menggugah selera.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Ayam terlebih dahulu dimarinasi dengan campuran bumbu agar rasanya lebih meresap sebelum digoreng.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep ayam goreng kari yang dapat dipraktikkan di rumah, dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.