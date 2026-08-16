Sekali Goreng Langsung Ludes! Begini Resep Tempe Kriuk Ala Mendoan yang Gurih

JawaPos.com – Tempe mendoan selama ini dikenal sebagai salah satu camilan sederhana yang memiliki tekstur lembut dengan balutan tepung berbumbu. Namun, tempe tersebut juga bisa diolah menjadi lebih renyah dengan cara menggorengnya hingga matang dan garing.

Tempe kriuk ala mendoan bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Hidangan ini juga dapat dijadikan lauk pendamping nasi karena memiliki rasa gurih serta tekstur renyah yang menggugah selera.

Menariknya, bahan yang diperlukan cukup sederhana dan proses pembuatannya juga tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi, resep ini cocok bagi Anda yang ingin membuat camilan rumahan tanpa proses yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat tempe kriuk ala mendoan yang renyah dan gurih.