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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.05 WIB

Sekali Goreng Langsung Ludes! Begini Resep Tempe Kriuk Ala Mendoan yang Gurih

Resep Tempe Kriuk Ala Mendoan yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Tempe Kriuk Ala Mendoan yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Tempe mendoan selama ini dikenal sebagai salah satu camilan sederhana yang memiliki tekstur lembut dengan balutan tepung berbumbu. Namun, tempe tersebut juga bisa diolah menjadi lebih renyah dengan cara menggorengnya hingga matang dan garing.

Tempe kriuk ala mendoan bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Hidangan ini juga dapat dijadikan lauk pendamping nasi karena memiliki rasa gurih serta tekstur renyah yang menggugah selera.

Menariknya, bahan yang diperlukan cukup sederhana dan proses pembuatannya juga tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi, resep ini cocok bagi Anda yang ingin membuat camilan rumahan tanpa proses yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat tempe kriuk ala mendoan yang renyah dan gurih.

Bahan-bahan

  • 3 papan tempe
  • 150 gram tepung terigu
  • 2 sendok makan tepung maizena
  • 1 bungkus bumbu marinasi
  • 1 bungkus bawang putih
  • 1 batang daun bawang
  • 1 buah cabai merah
  • 2 lembar daun jeruk
  • Air secukupnya
  • Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat Tempe Kriuk Ala Mendoan

  1. Siapkan tempe
    Potong tempe sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian letakkan dalam wadah dan sisihkan.
  2. Iris bahan pelengkap
    Cuci daun bawang, cabai merah, dan daun jeruk. Iris ketiganya tipis-tipis agar mudah tercampur dengan adonan.
  3. Buat adonan tepung
    Masukkan tepung terigu, tepung maizena, bumbu marinasi, serta bawang putih ke dalam wadah. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga menjadi adonan yang tercampur rata.
  4. Masukkan bahan tambahan
    Tambahkan irisan daun bawang, cabai merah, dan daun jeruk ke dalam adonan. Aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu.
  5. Baluri tempe
    Masukkan potongan tempe ke dalam adonan tepung. Pastikan seluruh permukaannya terlapisi adonan secara merata.
  6. Goreng hingga renyah
    Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Setelah minyak panas, masukkan tempe satu per satu dan goreng sampai matang serta bagian luarnya berubah menjadi kecokelatan dan renyah.
  7. Tiriskan
    Setelah matang, angkat tempe dan tiriskan minyaknya.
  8. Sajikan
    Pindahkan tempe kriuk ke piring atau wadah saji. Nikmati selagi hangat bersama sambal atau cabai rawit sesuai selera.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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