Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.51 WIB

Daging Empuk dan Kelapa Gurih, Ini Resep Dendeng Ragi Basah yang Menggoda Selera

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan tradisional, dendeng ragi basah khas Surabaya bisa menjadi pilihan menu yang menggugah selera. Hidangan ini memadukan irisan daging sapi dengan kelapa parut serta berbagai rempah yang menghasilkan aroma khas.

Berbeda dari dendeng pada umumnya yang identik dengan tekstur kering, dendeng ragi basah memiliki tekstur daging yang lebih lembut dengan balutan bumbu dan kelapa yang masih terasa basah.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Tambahan sambal dan lalapan juga bisa membuat sajian semakin lengkap.

Menariknya, bahan yang dibutuhkan cukup mudah ditemukan sehingga hidangan khas ini dapat dibuat sendiri di rumah.

Berikut resep dendeng ragi basah khas Surabaya yang dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan

  • 400 gram daging sapi bagian lulur luar
  • 500 ml air
  • ½ buah kelapa parut setengah tua
  • 3 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 2 sdt ketumbar bubuk
  • 3 sdt gula pasir
  • 30 gram gula merah
  • 3 sdm air asam jawa
  • 2 sdt kaldu jamur
  • 2 sdt garam

Bumbu yang Dihaluskan

  • 75 gram bawang merah
  • 30 gram bawang putih
  • 2 batang serai
  • 10 gram kunyit
  • 10 gram lengkuas
  • 10 gram jahe
  • 50 gram cabai merah besar
  • Air secukupnya untuk membantu proses menghaluskan

Cara Membuat

  1. Siapkan daging sapi.
    Bersihkan daging, kemudian iris tipis agar lebih mudah matang dan bumbu dapat meresap dengan baik.
  2. Haluskan bumbu.
    Masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, serai, dan cabai merah besar ke dalam chopper. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai menjadi bumbu halus.
  3. Masak bumbu.
    Panaskan panci atau wajan, kemudian masukkan bumbu halus. Tambahkan daun salam, daun jeruk, ketumbar, garam, gula pasir, gula merah, serta kaldu jamur.
  4. Tumis sampai harum.
    Aduk seluruh bahan dan masak hingga bumbu matang serta mengeluarkan aroma rempah yang harum.
  5. Masukkan daging.
    Tambahkan irisan daging sapi ke dalam bumbu. Aduk hingga seluruh permukaan daging terlapisi bumbu dan warnanya berubah.
  6. Masak sampai empuk.
    Tuangkan air, kemudian aduk kembali. Masak dengan api sedang hingga kuah menyusut dan daging menjadi empuk.
  7. Tambahkan asam jawa.
    Setelah daging cukup empuk, masukkan air asam jawa. Aduk hingga tercampur rata sehingga memberikan sentuhan rasa asam yang segar.
  8. Masukkan kelapa parut.
    Tambahkan kelapa parut setengah tua, kemudian aduk sampai kelapa menyatu dengan daging dan bumbu.
  9. Masak sebentar.
    Lanjutkan memasak menggunakan api sedang hingga kelapa dan bumbu tercampur sempurna. Setelah matang, matikan kompor.
  10. Sajikan.
    Pindahkan dendeng ragi basah ke dalam wadah. Sajikan bersama nasi putih hangat, sambal, dan lalapan sesuai selera.

Dendeng ragi basah khas Surabaya pun siap dinikmati. Perpaduan daging sapi yang empuk, kelapa berbumbu, dan rempah yang harum membuat menu ini cocok menjadi sajian makan siang atau makan malam bersama keluarga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya, Hidangan Berempah dengan Cita Rasa Gurih yang Cocok untuk Menu Keluarga - Image
Kuliner

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya, Hidangan Berempah dengan Cita Rasa Gurih yang Cocok untuk Menu Keluarga

Kamis, 9 Juli 2026 | 03.04 WIB

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga - Image
Kuliner

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.36 WIB

Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang - Image
Kuliner

Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore