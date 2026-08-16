Daging Empuk dan Kelapa Gurih, Ini Resep Dendeng Ragi Basah yang Menggoda Selera

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan tradisional, dendeng ragi basah khas Surabaya bisa menjadi pilihan menu yang menggugah selera. Hidangan ini memadukan irisan daging sapi dengan kelapa parut serta berbagai rempah yang menghasilkan aroma khas.

Berbeda dari dendeng pada umumnya yang identik dengan tekstur kering, dendeng ragi basah memiliki tekstur daging yang lebih lembut dengan balutan bumbu dan kelapa yang masih terasa basah.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Tambahan sambal dan lalapan juga bisa membuat sajian semakin lengkap.

Menariknya, bahan yang dibutuhkan cukup mudah ditemukan sehingga hidangan khas ini dapat dibuat sendiri di rumah.

Berikut resep dendeng ragi basah khas Surabaya yang dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.