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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.36 WIB

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk seafood yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Cumi goreng asam garam bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan cumi yang kenyal dengan cita rasa gurih, asin, dan sedikit asam yang menyegarkan. Bumbunya pun tidak rumit sehingga cocok dibuat sebagai menu makan siang maupun santapan malam bersama keluarga.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang cukup sederhana, cumi goreng asam garam bisa menjadi salah satu menu andalan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube  Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuatnya yang dapat Anda praktikkan sendiri.

Bahan-bahan

  • 500 gram cumi segar
  • 1 sendok makan asam jawa
  • 1 sendok teh garam
  • 1½ sendok teh MSG
  • 10 siung bawang merah
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Air hangat secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya
  • Tepung terigu secukupnya

Cara Membuat

  1. Bersihkan cumi terlebih dahulu dengan membuang tulang, tinta, dan bagian matanya. Setelah itu, cuci hingga benar-benar bersih.
  2. Masukkan kembali bagian kepala cumi ke dalam tubuhnya. Agar tidak terlepas ketika dimasak, sematkan menggunakan tusuk gigi.
  3. Beri perasan jeruk nipis pada cumi, kemudian aduk sampai merata. Diamkan sekitar 5 menit, lalu bilas kembali menggunakan air bersih.
  4. Siapkan asam jawa dalam sebuah wadah. Tambahkan sedikit air hangat dan remas hingga asam jawa larut serta membentuk larutan yang cukup pekat.
  5. Tuangkan larutan asam jawa tersebut ke dalam wadah berisi cumi.
  6. Tambahkan garam dan MSG, kemudian aduk hingga seluruh bumbu melapisi cumi. Diamkan selama kurang lebih 15–30 menit agar rasanya lebih meresap.
  7. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan sedikit tepung terigu, kemudian masukkan cumi yang sudah dibumbui.
  8. Tambahkan bawang merah yang telah diiris tipis. Goreng cumi hingga matang dan permukaannya terlihat kecokelatan.
  9. Setelah matang, segera angkat cumi dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  10. Cumi goreng asam garam siap disantap bersama nasi putih hangat.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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