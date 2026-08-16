Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk seafood yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Cumi goreng asam garam bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan cumi yang kenyal dengan cita rasa gurih, asin, dan sedikit asam yang menyegarkan. Bumbunya pun tidak rumit sehingga cocok dibuat sebagai menu makan siang maupun santapan malam bersama keluarga.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang cukup sederhana, cumi goreng asam garam bisa menjadi salah satu menu andalan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuatnya yang dapat Anda praktikkan sendiri.