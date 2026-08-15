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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Bikin Selera Makan Naik! Ini Resep Prawn Tomyum yang Wangi dan Nikmat

Resep Prawn Tomyum yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Prawn tomyum merupakan hidangan khas Thailand yang dikenal karena perpaduan rasa pedas, asam, gurih, dan aroma rempah yang begitu kuat.

Udang yang dimasak bersama bumbu tomyum menghasilkan sajian dengan cita rasa yang segar sekaligus menggugah selera. Hidangan ini dapat dinikmati sebagai menu makan keluarga maupun bekal untuk beraktivitas.

Salah satu kunci kelezatan prawn tomyum terletak pada bumbu pasta tomyum yang dibuat dari berbagai rempah, cabai, bawang, serta daun jeruk.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep prawn tomyum yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Prawn Tomyum

Bahan Tomyum Paste

  • 15 siung bawang merah
  • 12 siung bawang putih
  • 50 gram cabai merah keriting
  • 50 gram lengkuas
  • 20 gram batang daun ketumbar
  • 15 gram cabai merah kering
  • 20 gram serai
  • 6 sendok makan kecap ikan
  • ½ sendok teh terasi
  • 12 lembar daun jeruk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok makan gula merah
  • 1 sendok makan kaldu jamur

Bahan Marinasi Udang

  • 400 gram udang
  • 2 sendok makan kecap ikan
  • Garam secukupnya
  • Kaldu jamur secukupnya
  • Merica bubuk secukupnya

Bahan Pelengkap

  • 15 gram cabai merah keriting
  • 2 siung bawang putih
  • 10 gram tomat
  • 20 gram daun dan batang ketumbar
  • 10 gram serai
  • 3 sendok makan tomyum paste
  • Kaldu jamur secukupnya
  • 1 buah jeruk nipis

Cara Membuat Prawn Tomyum

1. Buat pasta tomyum

Potong kasar bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai merah keriting, dan serai. Masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam blender.

Tambahkan sedikit air, kecap ikan, terasi, minyak, serta daun jeruk. Proses hingga seluruh bahan berubah menjadi bumbu halus.

2. Masak bumbu

Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci atau wajan. Tambahkan garam, kemudian masak sambil diaduk hingga bumbu matang dan aromanya harum.

Masukkan kaldu jamur dan gula merah. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah matang, angkat dan sisihkan tomyum paste.

3. Marinasi udang

Bersihkan udang, kemudian letakkan dalam wadah. Tambahkan kecap ikan, sedikit garam, kaldu jamur, dan merica bubuk.

Aduk hingga bumbu membalut udang secara merata. Diamkan beberapa saat agar rasanya lebih meresap.

4. Siapkan bahan tambahan

Iris bawang putih, cabai merah keriting, tomat, daun serta batang ketumbar, dan serai. Semua bahan tersebut nantinya digunakan untuk memperkaya aroma dan rasa hidangan.

5. Masak udang

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan serai dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum.

Masukkan udang yang sudah dimarinasi. Aduk dan masak hingga udang mulai berubah warna serta matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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