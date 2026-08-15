Bikin Selera Makan Naik! Ini Resep Prawn Tomyum yang Wangi dan Nikmat

Resep Prawn Tomyum yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Prawn tomyum merupakan hidangan khas Thailand yang dikenal karena perpaduan rasa pedas, asam, gurih, dan aroma rempah yang begitu kuat.

Udang yang dimasak bersama bumbu tomyum menghasilkan sajian dengan cita rasa yang segar sekaligus menggugah selera. Hidangan ini dapat dinikmati sebagai menu makan keluarga maupun bekal untuk beraktivitas.

Salah satu kunci kelezatan prawn tomyum terletak pada bumbu pasta tomyum yang dibuat dari berbagai rempah, cabai, bawang, serta daun jeruk.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep prawn tomyum yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Prawn Tomyum Bahan Tomyum Paste 15 siung bawang merah

12 siung bawang putih

50 gram cabai merah keriting

50 gram lengkuas

20 gram batang daun ketumbar

15 gram cabai merah kering

20 gram serai

6 sendok makan kecap ikan

½ sendok teh terasi

12 lembar daun jeruk

1 sendok teh garam

1 sendok makan gula merah

1 sendok makan kaldu jamur Bahan Marinasi Udang 400 gram udang

2 sendok makan kecap ikan

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Merica bubuk secukupnya Bahan Pelengkap 15 gram cabai merah keriting

2 siung bawang putih

10 gram tomat

20 gram daun dan batang ketumbar

10 gram serai

3 sendok makan tomyum paste

Kaldu jamur secukupnya

1 buah jeruk nipis Cara Membuat Prawn Tomyum 1. Buat pasta tomyum Potong kasar bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai merah keriting, dan serai. Masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam blender.

Tambahkan sedikit air, kecap ikan, terasi, minyak, serta daun jeruk. Proses hingga seluruh bahan berubah menjadi bumbu halus.

2. Masak bumbu Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam panci atau wajan. Tambahkan garam, kemudian masak sambil diaduk hingga bumbu matang dan aromanya harum.

Masukkan kaldu jamur dan gula merah. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah matang, angkat dan sisihkan tomyum paste.

3. Marinasi udang Bersihkan udang, kemudian letakkan dalam wadah. Tambahkan kecap ikan, sedikit garam, kaldu jamur, dan merica bubuk.

Aduk hingga bumbu membalut udang secara merata. Diamkan beberapa saat agar rasanya lebih meresap.

4. Siapkan bahan tambahan Iris bawang putih, cabai merah keriting, tomat, daun serta batang ketumbar, dan serai. Semua bahan tersebut nantinya digunakan untuk memperkaya aroma dan rasa hidangan.

5. Masak udang Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan serai dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum.