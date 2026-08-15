Pedasnya Meledak di Mulut! Intip Resep Oseng Mercon Daging Sapi ala Rumahan

Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Bikin Nagih
JawaPos.com – Bagi penggemar makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi bisa menjadi pilihan lauk yang sulit ditolak. Potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk berpadu dengan racikan cabai dan rempah sehingga menghasilkan rasa pedas, gurih, sekaligus kaya aroma.
Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih yang masih hangat. Jumlah cabai yang cukup banyak memberikan sensasi pedas yang kuat, sementara gula dan berbagai bumbu lainnya membantu menghasilkan rasa yang lebih seimbang.
Resep oseng mercon daging sapi berikut diadaptasi dari sajian kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Pada proses perebusan, gunakan lengkuas yang dimemarkan, serai yang digeprek, daun salam, serta garam. Dalam resep sumber, takaran lengkuas dan daun salam tidak dicantumkan pada daftar bahan utama. Versi resep serupa yang sebelumnya dimuat JawaPos.com mencantumkan 25 gram lengkuas dan 4 lembar daun salam sebagai bumbu aromatik perebusan.
Bersihkan daging sapi, kemudian potong menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu besar agar lebih mudah disantap.
Masukkan daging ke dalam panci berisi air. Tambahkan lengkuas, serai, daun salam, dan garam. Rebus sampai daging matang serta teksturnya cukup empuk.
Setelah matang, angkat daging dan tiriskan. Jangan langsung membuang air rebusannya karena kaldu tersebut akan digunakan kembali untuk memasak oseng mercon.
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat ke dalam air panas. Rebus sebentar hingga bahan-bahan tersebut lebih lunak.
Setelah itu, angkat dan tiriskan. Proses ini akan membuat bahan bumbu lebih mudah dihaluskan.
Masukkan seluruh bahan yang telah direbus ke dalam blender. Haluskan hingga mendapatkan tekstur sesuai selera.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati