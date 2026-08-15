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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22.43 WIB

Pedasnya Meledak di Mulut! Intip Resep Oseng Mercon Daging Sapi ala Rumahan

Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Bikin Nagih - Image

Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Bagi penggemar makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi bisa menjadi pilihan lauk yang sulit ditolak. Potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk berpadu dengan racikan cabai dan rempah sehingga menghasilkan rasa pedas, gurih, sekaligus kaya aroma.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih yang masih hangat. Jumlah cabai yang cukup banyak memberikan sensasi pedas yang kuat, sementara gula dan berbagai bumbu lainnya membantu menghasilkan rasa yang lebih seimbang.

Resep oseng mercon daging sapi berikut diadaptasi dari sajian kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-Bahan

Bahan utama

  • 800 gram daging sapi
  • 300 ml air kaldu sapi
  • 100 gram cabai rawit merah
  • 1 batang serai
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 2 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh garam
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok makan gula merah
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Bumbu yang dihaluskan

  • 150 gram bawang merah
  • 75 gram bawang putih
  • 125 gram cabai merah besar
  • 60 gram cabai keriting merah
  • 2 buah tomat merah
  • 50 gram cabai rawit merah

Bumbu untuk merebus daging

Pada proses perebusan, gunakan lengkuas yang dimemarkan, serai yang digeprek, daun salam, serta garam. Dalam resep sumber, takaran lengkuas dan daun salam tidak dicantumkan pada daftar bahan utama. Versi resep serupa yang sebelumnya dimuat JawaPos.com mencantumkan 25 gram lengkuas dan 4 lembar daun salam sebagai bumbu aromatik perebusan.

Cara Membuat Oseng Mercon Daging Sapi

1. Rebus daging hingga empuk

Bersihkan daging sapi, kemudian potong menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu besar agar lebih mudah disantap.

Masukkan daging ke dalam panci berisi air. Tambahkan lengkuas, serai, daun salam, dan garam. Rebus sampai daging matang serta teksturnya cukup empuk.

Setelah matang, angkat daging dan tiriskan. Jangan langsung membuang air rebusannya karena kaldu tersebut akan digunakan kembali untuk memasak oseng mercon.

2. Siapkan bahan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat ke dalam air panas. Rebus sebentar hingga bahan-bahan tersebut lebih lunak.

Setelah itu, angkat dan tiriskan. Proses ini akan membuat bahan bumbu lebih mudah dihaluskan.

3. Haluskan bumbu

Masukkan seluruh bahan yang telah direbus ke dalam blender. Haluskan hingga mendapatkan tekstur sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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