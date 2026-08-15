Pedasnya Meledak di Mulut! Intip Resep Oseng Mercon Daging Sapi ala Rumahan

JawaPos.com – Bagi penggemar makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi bisa menjadi pilihan lauk yang sulit ditolak. Potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk berpadu dengan racikan cabai dan rempah sehingga menghasilkan rasa pedas, gurih, sekaligus kaya aroma.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih yang masih hangat. Jumlah cabai yang cukup banyak memberikan sensasi pedas yang kuat, sementara gula dan berbagai bumbu lainnya membantu menghasilkan rasa yang lebih seimbang.

Resep oseng mercon daging sapi berikut diadaptasi dari sajian kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-Bahan Bahan utama 800 gram daging sapi

300 ml air kaldu sapi

100 gram cabai rawit merah

1 batang serai

5 lembar daun jeruk purut

2 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh garam

2 sendok teh gula pasir

2 sendok makan gula merah

2 sendok teh kaldu jamur Bumbu yang dihaluskan 150 gram bawang merah

75 gram bawang putih

125 gram cabai merah besar

60 gram cabai keriting merah

2 buah tomat merah

50 gram cabai rawit merah Bumbu untuk merebus daging Pada proses perebusan, gunakan lengkuas yang dimemarkan, serai yang digeprek, daun salam, serta garam. Dalam resep sumber, takaran lengkuas dan daun salam tidak dicantumkan pada daftar bahan utama. Versi resep serupa yang sebelumnya dimuat JawaPos.com mencantumkan 25 gram lengkuas dan 4 lembar daun salam sebagai bumbu aromatik perebusan.

Cara Membuat Oseng Mercon Daging Sapi 1. Rebus daging hingga empuk Bersihkan daging sapi, kemudian potong menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu besar agar lebih mudah disantap.

Masukkan daging ke dalam panci berisi air. Tambahkan lengkuas, serai, daun salam, dan garam. Rebus sampai daging matang serta teksturnya cukup empuk.

Setelah matang, angkat daging dan tiriskan. Jangan langsung membuang air rebusannya karena kaldu tersebut akan digunakan kembali untuk memasak oseng mercon.

2. Siapkan bahan bumbu Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat ke dalam air panas. Rebus sebentar hingga bahan-bahan tersebut lebih lunak.

Setelah itu, angkat dan tiriskan. Proses ini akan membuat bahan bumbu lebih mudah dihaluskan.