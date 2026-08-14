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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.22 WIB

Auto Nambah Nasi! Begini Resep Sambal Teri Pokak Pete dengan Bumbu Sederhana

Resep Sambal Teri Pokak Pete yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah )

JawaPos.com – Kalau kamu penggemar sambal dengan cita rasa pedas dan gurih, sambal teri pokak pete bisa menjadi pilihan yang pas untuk menu rumahan.

Perpaduan teri yang renyah, pokak atau terong pipit, serta pete menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Sambal ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Menariknya, bahan yang diperlukan cukup sederhana dan proses memasaknya pun tidak rumit. Sambal ini juga bisa menjadi pelengkap untuk berbagai hidangan rumahan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete yang bisa kamu coba sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 200 gram pokak atau terong pipit
  • 1 genggam ikan teri
  • 1 genggam pete

Bumbu sambal

  • 7 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 3 buah cabai merah besar
  • 1 buah tomat
  • 20 buah cabai rawit
  • 1 sdt terasi
  • Gula secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya

Cara membuat

  1. Rebus pokak terlebih dahulu. Didihkan air, kemudian masukkan pokak dan masak hingga teksturnya empuk. Setelah matang, angkat lalu tiriskan.
  2. Goreng ikan teri. Panaskan minyak, kemudian masukkan teri yang sudah dicuci. Goreng sampai kering dan renyah. Angkat dan tiriskan.
  3. Masak bahan sambal. Gunakan minyak yang sama untuk menumis bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan terasi hingga matang dan harum.
  4. Haluskan bumbu. Pindahkan bahan yang sudah ditumis ke cobek. Tambahkan gula, garam, dan penyedap sesuai selera, lalu ulek hingga tingkat kehalusan yang diinginkan.
  5. Tumis kembali sambal. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang telah diulek. Tumis hingga warna sambal berubah dan aromanya semakin harum.
  6. Masukkan pete dan pokak. Tambahkan pete, aduk sebentar, lalu masukkan pokak. Aduk kembali sampai seluruh bahan tercampur dengan sambal.
  7. Tambahkan sedikit air. Tuangkan air secukupnya, kemudian masak sambil terus diaduk agar bumbu merata.
  8. Masukkan teri terakhir. Tambahkan teri goreng dan aduk perlahan. Masak sebentar hingga semua bahan menyatu, lalu matikan api.
  9. Pindahkan sambal ke dalam wadah dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Sambal teri pokak pete pun siap disantap. Rasa pedas dari cabai, gurihnya teri, serta aroma khas pete membuat menu sederhana ini cocok menjadi pendamping makan sehari-hari.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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