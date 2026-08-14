Auto Nambah Nasi! Begini Resep Sambal Teri Pokak Pete dengan Bumbu Sederhana

Resep Sambal Teri Pokak Pete yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah )

JawaPos.com – Kalau kamu penggemar sambal dengan cita rasa pedas dan gurih, sambal teri pokak pete bisa menjadi pilihan yang pas untuk menu rumahan.

Perpaduan teri yang renyah, pokak atau terong pipit, serta pete menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Sambal ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Menariknya, bahan yang diperlukan cukup sederhana dan proses memasaknya pun tidak rumit. Sambal ini juga bisa menjadi pelengkap untuk berbagai hidangan rumahan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri pokak pete yang bisa kamu coba sendiri di rumah.