Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Bakso tidak selalu harus dinikmati bersama kuah panas dan mi. Salah satu kreasi yang tak kalah menggugah selera adalah bakso ayam bakar.

Tekstur bakso yang kenyal dan gurih berpadu dengan aroma khas dari proses pembakaran. Setelah diberi olesan saus bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas, rasanya semakin menggoda.

Menariknya, camilan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana. Prosesnya memang membutuhkan beberapa tahap, tetapi hasil akhirnya cocok dijadikan camilan keluarga maupun ide jualan.

Rahasia tekstur bakso yang lembut terletak pada penggunaan campuran paha dan dada ayam serta proses penghalusan adonan hingga benar-benar menyatu.

Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat bakso ayam bakar.