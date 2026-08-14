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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.57 WIB

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Menggugah Selera

Resep Bakso Ayam Bakar yang Praktis dan Bikin Ketagihan - Image

Resep Bakso Ayam Bakar yang Praktis dan Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Bakso tidak selalu harus dinikmati bersama kuah panas dan mi. Salah satu kreasi yang tak kalah menggugah selera adalah bakso ayam bakar.

Tekstur bakso yang kenyal dan gurih berpadu dengan aroma khas dari proses pembakaran. Setelah diberi olesan saus bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas, rasanya semakin menggoda.

Menariknya, camilan ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana. Prosesnya memang membutuhkan beberapa tahap, tetapi hasil akhirnya cocok dijadikan camilan keluarga maupun ide jualan.

Rahasia tekstur bakso yang lembut terletak pada penggunaan campuran paha dan dada ayam serta proses penghalusan adonan hingga benar-benar menyatu.

Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat bakso ayam bakar.

Bahan Bakso Ayam

  • 300 gram paha ayam filet, gunakan dalam kondisi setengah beku
  • 150 gram dada ayam filet, setengah beku
  • 50 gram kulit ayam rebus, opsional
  • 4 sdm air es
  • 1 butir telur
  • 4 siung bawang putih, belah dua
  • 4 siung bawang merah, belah dua
  • 2 sdm minyak
  • ¼ sdt pala bubuk
  • ½ sdm baking powder
  • 1 sdm tepung terigu protein sedang
  • 5 sdm tepung tapioka
  • 1½ sdt garam
  • 2 sdt kaldu bubuk
  • 1½ sdm gula pasir
  • ¼ sdt merica

Bahan Bumbu Oles

  • 2 siung bawang putih
  • 2 sdm margarin
  • 2 sdm saus tomat
  • 1 sdm saus sambal
  • 2 sdm saus tiram
  • ½ sdm kecap Maggi
  • 3 sdm kecap manis
  • 1–2 buah jeruk limau

Pelengkap

  • Bawang goreng
  • Cabai rawit merah, iris
  • Jeruk limau

Cara Membuat Bakso Ayam Bakar

  1. Siapkan bawang. Panaskan sedikit minyak, kemudian goreng bawang putih dan bawang merah sampai harum serta berubah kecokelatan. Angkat dan sisihkan.
  2. Proses daging ayam. Potong-potong paha dan dada ayam agar lebih mudah dihaluskan.
  3. Buat adonan dasar. Masukkan ayam, garam, gula, merica, kaldu bubuk, pala, baking powder, dan air es ke dalam food processor. Proses hingga adonan menjadi halus dan terasa lengket.
  4. Tambahkan bahan lainnya. Masukkan bawang yang sudah digoreng, kulit ayam rebus, serta telur. Haluskan kembali sampai teksturnya benar-benar lembut.
  5. Masukkan tepung. Tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu. Proses sebentar hingga semua bahan tercampur rata, kemudian pindahkan adonan ke dalam mangkuk.
  6. Rebus bakso. Didihkan air, kemudian kecilkan api. Bentuk adonan menjadi bulatan menggunakan tangan atau bantuan sendok, lalu masukkan ke dalam air panas. Rebus sampai bakso matang dan mengapung. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  7. Tusuk bakso. Biarkan bakso sedikit dingin, kemudian susun beberapa buah pada tusuk sate.
  8. Buat bumbu oles. Parut bawang putih, lalu campurkan dengan kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap Maggi, margarin, dan perasan jeruk limau. Aduk sampai seluruh bahan menyatu.
  9. Bakar bakso. Buat beberapa sayatan tipis pada permukaan bakso agar bumbu lebih mudah meresap. Bakar sampai permukaannya mulai kecokelatan.
  10. Olesi saus. Setelah bakso mulai matang, oleskan bumbu secara merata. Bakar kembali hingga aromanya harum dan permukaannya terlihat kecokelatan. Olesi lagi bila ingin rasa bumbu yang lebih kuat, lalu bakar sebentar sampai meresap.
  11. Sajikan. Angkat bakso ayam bakar dan tata di atas piring. Tambahkan bawang goreng, irisan cabai rawit, serta jeruk limau sesuai selera.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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