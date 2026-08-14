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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.47 WIB

Bikin Nasi Hangat Makin Lahap, Intip Resep Tahu Telur Krispi Bersaus Gurih Manis

Resep Tahu Telur Krispi yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Tahu Telur Krispi yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Tahu dan telur merupakan dua bahan sederhana yang bisa diolah menjadi hidangan lezat dengan tampilan yang lebih istimewa.

Salah satunya adalah tahu telur krispi. Perpaduan tahu dan telur yang dibalut tepung kemudian digoreng hingga renyah menghasilkan tekstur yang menggugah selera.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disiram saus gurih manis yang dibuat dari perpaduan bawang, saus tiram, saus sambal, saus tomat, serta kecap. Rasanya cocok disantap bersama nasi putih hangat maupun dijadikan camilan.

Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit. Menu ini juga bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan atau ide jualan.

Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Tahu Telur

  • 3 butir telur
  • 2 buah tahu kuning
  • ¼ sendok teh garam
  • ⅛ sendok teh merica
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng

Bahan Pelapis Basah

  • 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna
  • 3 sendok makan air

Bahan Pelapis Kering

  • Tepung bumbu serbaguna secukupnya

Bahan Saus Gurih Manis

  • 1 sendok makan margarin
  • 3 siung bawang putih
  • ½ buah bawang bombai
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok makan saus sambal
  • 1 sendok makan saus tomat
  • 1 sendok teh kecap Inggris
  • ½ sendok makan kecap manis
  • 80 ml air

Pelengkap

  • Nasi putih hangat

Cara Membuat Tahu Telur Krispi

  1. Hancurkan tahu dalam sebuah wadah, kemudian campurkan dengan telur, garam, dan merica. Aduk sampai seluruh bahan menyatu.
  2. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tuangkan adonan tahu dan telur, lalu ratakan atau bentuk sesuai selera.
  3. Masak sampai bagian bawah matang dan adonan cukup kokoh. Angkat kemudian sisihkan.
  4. Untuk membuat pelapis basah, campurkan tepung bumbu dengan air. Aduk hingga tidak menggumpal.
  5. Celupkan tahu telur ke dalam tepung kering, kemudian ke adonan basah, lalu balurkan kembali dengan tepung kering.
  6. Goreng dalam minyak panas sampai permukaannya berubah menjadi kuning kecokelatan dan renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  7. Selanjutnya, geprek bawang putih dan iris tipis bawang bombai.
  8. Panaskan wajan, lelehkan margarin, lalu tumis bawang putih hingga harum. Masukkan bawang bombai dan masak sampai layu.
  9. Tambahkan saus tiram, saus sambal, saus tomat, kecap Inggris, kecap manis, serta air. Aduk dan masak hingga saus tercampur rata.
  10. Letakkan tahu telur krispi di atas piring, kemudian siram dengan saus gurih manis.

Tahu telur krispi siap disantap bersama nasi putih hangat. Tekstur luarnya yang renyah berpadu dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas sehingga cocok menjadi menu makan sederhana yang terasa seperti hidangan restoran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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