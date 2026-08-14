Bikin Nasi Hangat Makin Lahap, Intip Resep Tahu Telur Krispi Bersaus Gurih Manis

JawaPos.com – Tahu dan telur merupakan dua bahan sederhana yang bisa diolah menjadi hidangan lezat dengan tampilan yang lebih istimewa.

Salah satunya adalah tahu telur krispi. Perpaduan tahu dan telur yang dibalut tepung kemudian digoreng hingga renyah menghasilkan tekstur yang menggugah selera.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disiram saus gurih manis yang dibuat dari perpaduan bawang, saus tiram, saus sambal, saus tomat, serta kecap. Rasanya cocok disantap bersama nasi putih hangat maupun dijadikan camilan.

Menariknya, bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit. Menu ini juga bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan atau ide jualan.

Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.