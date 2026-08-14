Tak Perlu Minyak Banyak, Ini Resep Sosis Solo Basah dengan Isian Ayam yang Gurih

Resep Sosis Solo Basah yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Sosis Solo merupakan salah satu jajanan tradisional yang cukup populer di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Camilan ini biasanya dibuat menggunakan kulit tipis dengan isian daging berbumbu.
Jika umumnya sosis Solo dimasak dengan cara digoreng, ada alternatif lain yang tak kalah lezat, yaitu dibuat menjadi sosis Solo basah dengan cara dikukus.
Metode ini membuat tekstur sosis Solo menjadi lebih lembut sekaligus mengurangi penggunaan minyak. Rasanya tetap gurih karena menggunakan isian ayam yang dibumbui dengan bawang dan rempah.
Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga bisa dipraktikkan di rumah sebagai camilan keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sosis Solo basah yang praktis dan minim minyak.
Campurkan tepung terigu dengan air dalam sebuah wadah. Aduk sampai tidak ada bagian tepung yang menggumpal.
Setelah itu, pecahkan telur ke wadah lain, kemudian masukkan campuran tepung dan air tadi. Tambahkan garam lalu aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
Agar kulit nantinya memiliki tekstur lebih halus, saring adonan sebelum digunakan.
Panaskan teflon dengan api kecil. Tuangkan adonan kulit secukupnya, kemudian masak sebentar hingga adonan matang dan bisa diangkat.
Lakukan langkah tersebut sampai seluruh adonan kulit habis, lalu sisihkan.
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Jawa Pos
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