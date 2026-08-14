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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.37 WIB

Tak Perlu Minyak Banyak, Ini Resep Sosis Solo Basah dengan Isian Ayam yang Gurih

Resep Sosis Solo Basah yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Sosis Solo Basah yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Sosis Solo merupakan salah satu jajanan tradisional yang cukup populer di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Camilan ini biasanya dibuat menggunakan kulit tipis dengan isian daging berbumbu.

Jika umumnya sosis Solo dimasak dengan cara digoreng, ada alternatif lain yang tak kalah lezat, yaitu dibuat menjadi sosis Solo basah dengan cara dikukus.

Metode ini membuat tekstur sosis Solo menjadi lebih lembut sekaligus mengurangi penggunaan minyak. Rasanya tetap gurih karena menggunakan isian ayam yang dibumbui dengan bawang dan rempah.

Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga bisa dipraktikkan di rumah sebagai camilan keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sosis Solo basah yang praktis dan minim minyak.

Bahan Kulit

  • 3 butir telur ayam
  • 2 sendok makan tepung terigu
  • 50 ml air
  • ½ sendok teh garam

Bahan Isian

  • 400 gram daging ayam
  • 1 buah bawang bombay
  • 5 siung bawang merah, cincang
  • 4 siung bawang putih, cincang
  • 1 butir telur
  • ½ sendok teh pala bubuk
  • Daun bawang secukupnya
  • 1 sendok teh gula
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya

Cara Membuat

1. Buat adonan kulit

Campurkan tepung terigu dengan air dalam sebuah wadah. Aduk sampai tidak ada bagian tepung yang menggumpal.

Setelah itu, pecahkan telur ke wadah lain, kemudian masukkan campuran tepung dan air tadi. Tambahkan garam lalu aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.

Agar kulit nantinya memiliki tekstur lebih halus, saring adonan sebelum digunakan.

2. Masak kulit sosis Solo

Panaskan teflon dengan api kecil. Tuangkan adonan kulit secukupnya, kemudian masak sebentar hingga adonan matang dan bisa diangkat.

Lakukan langkah tersebut sampai seluruh adonan kulit habis, lalu sisihkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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