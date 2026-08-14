Street Food Sekitar Kawasan Tenggilis Mejoyo, Mulai dari Lontong Kupang hingga Nasi Kuning

Ilustrasi lontong kupang/YouTube @iansuhendra
JawaPos.com-Kawasan Tenggilis Surabaya merupakan wilayah yang cukup padat dan ramai dengan berbagai aktivitas masyarakat serta sektor industri.
Di Tenggilis ini juga selalu ramai, karena lokasinya yang cukup strategis dan berdekatan dengan kawasan Rungkut, Sukolilo, Gunung Anyar, serta Wonocolo.
Tingginya aktivitas di Tenggilis, membuat kawasan ini ikut berkembang menjadi salah satu lokasi untuk berburu kuliner. Termasuk street food legendaris yang telah berjualan sejak puluhan tahun.
Mulai dari ketoprak Jakarta dengan bumbu kacang bawang yang medok, lontong kupang khas Surabaya yang selalu ramai, serta nasi kuning khas Ambon dengan beragam pilihan lauk.
Berbagai kuliner tersebut bisa menjadi pilihan untuk dijadikan tempat langganan saat ingin bersantap di Surabaya.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @iansuhendra pada (14/08) berikut beberapa street food legendaris yang bisa ditemukan di kawasan Tenggilis Mejoyo Surabaya.
Ketoprak Jakarta Tenggilis
Ketoprak Jakarta Tenggilis berada di Jl. Raya Tenggilis No.83, Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, atau pas di Seberang Chicco Swalayan. Setiap hari, kedai ini buka mulai pukul 10.00. Seporsi ketoprak terdiri dari lontong, tahu goreng, bihun, tauge rebus, ketimun, lalu disiram dengan bumbu kacang, dan kerupuk. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 15.000. Ketoprak Tenggilis ini menggunakan bumbu legit dengan porsi yang bar-bar. Perpaduan cita rasa dari bumbu kacang, bawang sampai jeruk limaunya terkenal sangat pas dan lezat.
Lontong Kupang Bu Wito
Lontong Kupang Tenggilis beralamat di Jl. Raya Tenggilis No.128, Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Di sini terkenal akan kupangnya bersih dan disajikan dalam porsi banyak, bumbu petisnya juga enak karena dibuat menggunakan bumbu racikan sendiri. Seporsi lontong kupang dengan harga Rp 13.000 terdiri dari lontong, lentho, bumbu petis, kupang, dan kuah segar. Lontong kupang semakin nikmat jika disantap bersama sate kerang dan es dengan yang menyegarkan untuk melepas dahaga.
Nasi Kuning Ambon POKA
Nasi Kuning Ambon POKA menjadi salah satu kuliner yang kerap menjadi favorit di sekitar kampus UNESA. Lokasinya berada di Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.42B blok AI, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya. Tempat ini memiliki suasana yang bersih dan nyaman, beragam makanan khas Ambon bisa ditemukan mulai dari Nasi Kuning Ambon, Lontong Sayur Ambon hingga bubur Manado. Cita rasa makanannya juga cukup khas dengan perpaduan rempah yang terasa hingga sambalnya. Menu yang ditawarkan juga beragam mulai dari Rp 18.000.
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