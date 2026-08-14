Hunting Street Food Viral Bandung, Wajib Coba Bubur Ayam Alkateri Sampai Batagor Kuah Legendaris

Ilustrasi batagor Bandung/YouTube @recentlygea
JawaPos.com - Kota Bandung selalu menarik untuk dikunjungi. Ada berbagai tempat yang menjadi primadona dan selalu menarik perhatian wisatawan di Kota ini.
Termasuk tempat-tempat yang menyajikan aneka street food khas Bandung yang sulit untuk dilupakan.
Mulai dari hidangan dengan cita rasa manis sampai gurih, semuanya bisa anda temukan dengan mudah di Bandung.
Ada yang masih mempertahankan cara tradisional dan menggunakan proses memasak sederhana, sampai street food yang sering menjadi perbincangan viral di sosial media.
Jangan lewatkan beberapa tempat berikut ini saat anda berkunjung ke Bandung.
Mulai dari anda yang penasaran ingin mencicipinya sampai tempat makan yang sudah menjadi langganan anda, semuanya menawarkan cita rasa sekaligus cerita nostalgia yang sulit untuk dilupakan.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @recentlygea yang dikutip pada (13/08) berikut street food viral di Kota Bandung yang wajib anda kunjungi.
Bubur Ayam Alkateri
Bubur ayam alkateri selalu ramai pengunjung, terutama di waktu sarapan. Di sini menggunakan tipe bubur ayam dengan cita rasa gurih dan berkaldu. Seporsi bubur ayam alkateri terdiri dari bubur, ayam suwir, cakwe, abon, potongan seledri, dan bawang goreng.
Seporsi bubur ayam alkateri dibanderol dengan harga Rp 17.000. Di sini juga disediakan sepiring kerupuk berwarna pink. Proses memasaknya yang masih menggunakan arang tradisional, membuat street food ini selalu menghadirkan nuansa nostalgia di setiap suapannya.
Batagor Tamim
Batagor Tamim menjadi salah satu street food gerobakan yang viral di Bandung. Bahkan saat proses penggorengan, sudah banyak yang mengantri untuk mendapatkan batagor ini. Batagor ini buka setiap hari mulai pukul 09.00.
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