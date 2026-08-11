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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Resep Creamy Chicken Mushroom Miso Pasta, Gurih dan Umami dalam Setiap Suapan

Potret creamy chicken mushroom miso pasta dengan saus miso creamy, gurih, dan umami. (Sumber: instagram.com/@desynw) - Image

Potret creamy chicken mushroom miso pasta dengan saus miso creamy, gurih, dan umami. (Sumber: instagram.com/@desynw)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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