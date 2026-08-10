Bikin Ngiler! 10 Rekomendasi Nasi Bebek di Surabaya dengan Rasa yang Menggoda

JawaPos.com – Berbicara mengenai kuliner Surabaya, nasi bebek menjadi salah satu hidangan yang sulit dilewatkan.
Sepiring nasi putih hangat dengan potongan bebek berbumbu, serundeng, lalapan, serta sambal pedas menawarkan perpaduan rasa gurih yang menggugah selera.
Menariknya, setiap warung nasi bebek di Kota Pahlawan memiliki karakter tersendiri. Ada yang mengandalkan bumbu hitam khas Madura, bebek goreng berkulit renyah, hingga sambal dengan cita rasa unik.
Bagi Anda yang sedang berburu kuliner bebek di Surabaya, berikut sejumlah tempat yang dapat dipertimbangkan. Daftar ini dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID.
Bebek Sinjay A. Yani
Nama Bebek Sinjay tentu sudah tidak asing bagi pencinta bebek khas Madura. Kini, penggemar kuliner di Surabaya tidak perlu jauh-jauh ke Madura untuk mencicipinya.
Bebeknya digoreng hingga bagian luar terasa garing, tetapi daging di dalamnya tetap lembut. Bumbu yang meresap membuat setiap potongan terasa gurih dan kaya rempah.
Sajian tersebut semakin lengkap dengan sambal pedas segar serta remahan bumbu yang ditaburkan di atas nasi. Perpaduan sederhana ini menjadi salah satu daya tarik utama menu Bebek Sinjay.
Bebek Hitam Klampis Asli
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