Resep Tempe Goreng Renyah Daun Jeruk: Olahan Tempe Naik Kelas yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Tempe dikenal sebagai bahan makanan sederhana yang mudah diolah dan ramah di kantong. Meski begitu, dengan bumbu dan teknik yang tepat, tempe bisa “naik kelas” menjadi hidangan yang istimewa.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah tempe goreng renyah dengan daun jeruk, yang memadukan rasa gurih, aromatik, dan tekstur crispy di luar namun tetap lembut di dalam.

Inspirasi resep ini dibagikan melalui unggahan Instagram @nurkitchen01. Dalam caption-nya, ia menuliskan bahwa tempe bisa terasa jauh lebih spesial jika dimasak dengan racikan bumbu yang pas. “Olahan tempe naik kelas kalo dimasak kaya gini!” tulisnya, dikutip dari unggahan Instagram @nurkitchen01.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian karena tampilannya yang renyah dan bumbunya yang melimpah.

Perbedaan utama tempe goreng ini terletak pada adonan tepung dan bumbu halusnya. Perpaduan cabai merah, bawang, terasi, serta daun jeruk memberikan aroma yang kuat dan khas. Sementara kombinasi tepung terigu, tepung beras, dan maizena menghasilkan tekstur gorengan yang renyah dan tahan lama.

Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat, camilan sore, atau bahkan ide jualan gorengan rumahan. Selain rasanya yang gurih, tempe juga dikenal sebagai sumber protein nabati yang baik, sehingga menu ini tidak hanya enak tetapi juga bernilai gizi.

Bahan-Bahan Tempe Goreng Renyah

Bahan bumbu dan adonan:

5 buah cabai merah besar

5 siung bawang merah

5 siung bawang putih

10 lembar daun jeruk, iris tipis

Terasi udang secukupnya

5 sdm tepung terigu

3 sdm tepung beras

3 sdm tepung maizena

1 butir telur

1 sdm penyedap rasa

Garam secukupnya

Air secukupnya

Bahan utama:

Tempe, potong sesuai selera

Cara Membuat Tempe Goreng Renyah Daun Jeruk

1. Haluskan bumbu

Haluskan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan terasi hingga lembut.

2. Buat adonan tepung

Campurkan bumbu halus dengan tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena. Tambahkan telur, penyedap rasa, dan garam secukupnya.

3. Tambahkan daun jeruk

Masukkan irisan daun jeruk ke dalam adonan. Aduk rata agar aroma daun jeruk tersebar merata.

4. Atur kekentalan adonan

Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan memiliki tekstur kental namun masih bisa melapisi tempe dengan baik.

5. Balur tempe

Masukkan potongan tempe ke dalam adonan, pastikan seluruh permukaan tempe terlapisi rata.

6. Goreng hingga renyah

Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng tempe hingga berwarna keemasan dan teksturnya renyah. Angkat dan tiriskan.