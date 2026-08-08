Resep Chicken Ham Homemade Sehat, Praktis, dan Tinggi Protein

JawaPos.com - Chicken ham sering identik dengan produk olahan pabrikan. Padahal, versi homemade justru jauh lebih menenangkan karena kita bisa memastikan bahan yang digunakan lebih bersih, segar, dan tanpa tambahan pengawet.

Selain itu, membuat chicken ham sendiri di rumah ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Bahannya sederhana dan prosesnya relatif cepat, cocok untuk menu harian maupun persiapan stok makanan.

Inspirasi resep ini dibagikan melalui unggahan Instagram @beccamci7 yang menampilkan olahan chicken ham sehat dengan rasa tetap lezat.

Dalam caption-nya disebutkan bahwa chicken ham ini cocok dijadikan isian sandwich, topping salad, campuran sup, atau dimakan langsung saat lapar. “Healthy version yang tetap enak, karena hidup sehat gak harus hambar,” tulisnya dalam caption Instagram tersebut.

Dengan bahan dasar dada ayam, menu ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang sedang fokus pada asupan protein tinggi, baik untuk program diet, gaya hidup aktif, maupun sekadar ingin makan lebih terkontrol di rumah.

Bahan-Bahan Chicken Ham Homemade

Berikut daftar bahan yang digunakan, dikutip dan disesuaikan dari caption Instagram @beccamci7:

300 gram dada ayam, dicincang halus atau dihaluskan

2 sendok makan bubuk angkak

1 sendok makan bawang putih cincang

3 sendok makan tepung tapioka

2 butir telur

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Bahan-bahan ini relatif mudah ditemukan dan tidak memerlukan tambahan bahan pengawet maupun pewarna sintetis.

Cara Membuat Chicken Ham Homemade

Langkah-langkah berikut disusun dalam bentuk listing agar mudah diikuti:

1. Siapkan dada ayam yang sudah dicincang halus hingga teksturnya lembut.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, lalu tambahkan bawang putih cincang.

3. Tambahkan bubuk angkak untuk memberikan warna dan aroma khas.

4. Masukkan telur, tepung tapioka, garam, dan kaldu jamur secukupnya.

5. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan adonan terasa kalis.

6. Tuang adonan ke dalam loyang atau wadah tahan panas yang telah dialasi plastik atau dioles tipis minyak.

7. Kukus adonan hingga matang dan padat sempurna.

8. Angkat, dinginkan, lalu potong sesuai selera.

Menurut caption Instagram @beccamci7, chicken ham ini bisa langsung dikonsumsi atau disimpan sebagai stok makanan sehat di rumah.