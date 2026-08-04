Sehat dan Gurih! Resep Siomay Gluten Free dari Ayam

Potret siomay gluten free dengan ayam dan saus cocolan ayam yang simpel dan segar. (Instagram.com/@bakingrumahan)
JawaPos.com - Siomay dikenal sebagai salah satu jajanan favorit khas Bandung yang digemari banyak orang. Namun, bagi sebagian orang yang menjalani pola makan bebas gluten, menikmati siomay sering kali menjadi tantangan karena umumnya menggunakan tepung terigu. Kini, hadir alternatif yang lebih sehat melalui resep siomay gluten free yang tetap enak, kenyal, dan gurih.
Resep siomay gluten free ini dilansir dari akun Instagram @bakingrumahan. Dikutip dari @bakingrumahan, siomay ini dibuat tanpa tepung terigu sama sekali, melainkan menggunakan kombinasi tepung maizena dan tepung mocaf yang lebih ramah для pencernaan. Tak hanya itu, bahan utama berupa paha ayam membuat siomay lebih juicy dan kaya protein.
Menu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang menjalani gaya hidup sehat, memiliki intoleransi gluten, atau sekadar ingin mencoba variasi siomay yang lebih ringan. Dengan bahan yang mudah didapat dan proses pembuatan yang cukup sederhana, siomay gluten free ini bisa menjadi camilan sehat untuk keluarga di rumah.
Keunggulan utama dari resep ini terletak pada pemilihan bahan yang lebih sehat tanpa mengorbankan cita rasa. Paha ayam digunakan sebagai bahan utama karena teksturnya lebih juicy dibanding dada ayam. Bawang putih dan daun bawang yang ditumis terlebih dahulu memberikan aroma harum yang menggugah selera sebelum dicampur ke adonan.
Penggunaan tepung maizena dan tepung mocaf menjadi kunci utama agar siomay tetap kenyal meski tanpa gluten. Labu siam parut juga ditambahkan untuk memberi tekstur lembut sekaligus menambah serat alami pada siomay. Dikutip dari @bakingrumahan, labu siam yang sudah diperas airnya membantu adonan tetap padat dan tidak lembek saat dikukus.
Tak kalah penting adalah saus cocolan yang sederhana namun segar. Perpaduan saus botolan, apple cider vinegar (ACV), gula, dan air menciptakan rasa asam-manis yang menyeimbangkan gurihnya siomay. Saus ini cocok dinikmati oleh segala usia karena rasanya ringan dan tidak terlalu tajam.
Siomay gluten free ini juga fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menambahkan tahu, telur puyuh, atau sayuran sebagai pelengkap. Disajikan hangat-hangat dengan saus cocolan, menu ini cocok menjadi camilan sore, bekal, hingga menu pendamping makan utama.
Bahan Saus Cocolan
1 sdm saus botolan (merek bebas)
1 sdt apple cider vinegar (ACV)
Gula secukupnya
Air secukupnya
Cara membuat: Campur semua bahan saus, aduk rata, lalu koreksi rasa sesuai selera. Sisihkan.
Bahan Siomay Gluten Free
500 gram paha ayam
5 siung bawang putih (ditumis hingga wangi)
4 sdm daun bawang (ditumis hingga wangi)
1 putih telur
70 gram es batu
Gula secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
Lada secukupnya
Garam secukupnya
80 gram tepung maizena
20 gram tepung mocaf
80 gram labu siam (diparut dan diperas airnya)
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