Resep Nugget Ayam Homemade Ala Restoran Cepat Saji, Crispy, Kenyal Bisa Jadi Sarapan Keluarga

JawaPos.com - Nugget ayam menjadi salah satu makanan favorit lintas usia. Teksturnya yang kenyal di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah membuat menu ini selalu jadi pilihan praktis, baik untuk camilan maupun lauk pendamping.

Tak heran jika banyak orang ingin mencoba membuat nugget ayam homemade ala restoran cepat saji di rumah.

Dengan membuat sendiri, kita bisa menyesuaikan rasa, tekstur, serta jumlah sesuai kebutuhan. Selain itu, nugget buatan rumah juga lebih ramah di kantong dan bisa disimpan sebagai stok makanan beku.

Inspirasi resep nugget ayam ini dibagikan oleh akun Instagram @weekend.dish, yang memperlihatkan hasil nugget dengan kulit crispy halus dan bagian dalam yang tetap juicy. “Teksturnya kenyal, kulitnya crispy halus, dicocol pakai saus rasanya pas banget,” dikutip dari Instagram @weekend.dish.

Bahan-Bahan Nugget Ayam

Bahan Nugget:

Daging ayam tanpa tulang

Telur ayam

Bubuk bawang putih

Bubuk bawang bombai

Lada

Garam

Bubuk paprika

Lada hitam

Bahan Tepung Kering:

Tepung maizena secukupnya

Bahan Tepung Basah:

Tepung terigu serbaguna

Bubuk bawang putih

Bubuk bawang bombai

Bubuk paprika

Garam

Baking soda

Telur ayam

Air secukupnya

Cara Membuat Nugget Ayam Ala Restoran Cepat Saji

1. Haluskan daging ayam, lalu campurkan dengan telur dan semua bumbu nugget. Aduk hingga benar-benar tercampur rata.

2. Bentuk adonan sesuai selera, lalu kukus hingga matang dan teksturnya padat.

3. Setelah dingin, potong nugget sesuai ukuran yang diinginkan.

4. Siapkan adonan tepung basah dengan mencampurkan semua bahan hingga kekentalannya pas.

5. Celupkan nugget ke adonan tepung basah, lalu gulingkan ke tepung maizena hingga terlapisi rata.

6. Goreng nugget dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah.

7. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.

Kunci dari nugget ayam ala restoran cepat saji terletak pada perpaduan adonan ayam yang halus dan balutan tepung yang tepat. Hasilnya adalah nugget dengan bagian dalam yang lembut dan kenyal, serta lapisan luar yang crispy tapi tidak keras.