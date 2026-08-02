Resep Corn Cheese Balls Lumer, Camilan Gurih yang Bisa Dinikmati Keluarga

JawaPos.com - Olahan jagung selalu berhasil mencuri perhatian, apalagi jika dipadukan dengan keju lumer. Salah satu camilan yang sedang ramai dicoba adalah corn cheese balls, bola-bola jagung goreng dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.

Camilan ini cocok disajikan sebagai teman nonton, kudapan sore, atau ide jualan rumahan. Lelehan keju saat dibelah membuat corn cheese balls terlihat menggoda dan langsung bikin lapar.

Inspirasi resep ini dibagikan oleh akun Instagram @dainlite, yang menampilkan corn cheese balls dengan tampilan keemasan dan saus cocolan yang menggugah selera.

Corn cheese balls ini terlihat simpel, tapi kombinasi jagung manis dan keju lumer bikin susah berhenti makan, dikutip dari Instagram @dainlite.

Bahan-Bahan Corn Cheese Balls

Jagung pipil

Tepung terigu

Maizena

Garam

Lada

Bubuk bawang putih

Kuning telur

Air

Keju parut atau potong kecil

Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat Corn Cheese Balls

1. Campurkan jagung pipil dengan tepung terigu dan maizena.

2. Tambahkan garam, lada, dan bubuk bawang putih, lalu aduk rata.

3. Masukkan kuning telur dan air secukupnya hingga adonan bisa dipulung.

4. Ambil adonan, beri isian keju, lalu bulatkan.

5. Panaskan minyak, goreng corn cheese balls hingga berwarna keemasan.

6. Angkat dan tiriskan, sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.

Keunggulan corn cheese balls terletak pada teksturnya. Bagian luar terasa renyah, sementara bagian dalamnya lembut dengan rasa jagung manis yang dominan. Saat dibelah, keju di dalamnya meleleh dan menambah sensasi gurih.

Camilan ini bisa dinikmati langsung atau disajikan dengan saus favorit seperti saus sambal atau saus tomat. Rasanya ringan tapi tetap memuaskan, cocok untuk semua usia. Lelehan keju dan rasa jagung manis membuat camilan ini terlihat sangat menggoda, dilansir dari unggahan @dainlite.

Selain mudah dibuat, corn cheese balls juga punya potensi besar sebagai ide jualan. Bentuknya praktis, bahan mudah didapat, dan rasanya disukai banyak orang. Dengan penyajian yang menarik, camilan ini bisa jadi menu favorit di berbagai kesempatan.