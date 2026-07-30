Bukan Sekadar Kota Transit, Ini 9 Kuliner Probolinggo yang Wajib Masuk Daftar Wisata

Ilustrasi kuliner Probolinggo (Google Maps)
JawaPos.com - Probolinggo selama ini dikenal sebagai salah satu kota persinggahan menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Namun, kota yang berada di jalur pantai utara Jawa Timur ini ternyata menyimpan banyak kekayaan kuliner yang menarik untuk dijelajahi.
Berbagai makanan khas Probolinggo menawarkan karakter rasa yang kuat dengan bumbu khas Jawa Timur. Mulai dari hidangan berkuah seperti soto dan rawon, makanan tradisional bercita rasa unik, hingga minuman rempah yang cocok dijadikan oleh-oleh.
Bagi pencinta wisata kuliner, Probolinggo memiliki banyak pilihan tempat makan yang sudah dikenal masyarakat lokal maupun wisatawan.
Dirangkum dari berbagai ulasan Google Maps, berikut rekomendasi kuliner Probolinggo yang patut masuk daftar kunjungan.
Soto Pak Koya menjadi salah satu kuliner yang cukup melekat dengan nama Probolinggo, khususnya kawasan Kraksaan.
Daya tarik utama soto ini berada pada kuahnya yang ringan namun tetap memiliki rasa gurih yang kuat. Tambahan koya membuat cita rasanya semakin khas dan menggugah selera.
Dalam satu mangkuk, pengunjung dapat menikmati isian berupa suwiran ayam atau daging sapi yang empuk, lengkap dengan nasi, sambal, serta perasan jeruk nipis.
Karena rasanya yang nyaman di lidah, Soto Pak Koya sering menjadi pilihan untuk sarapan maupun makan siang.
Nasi Campur Nyak Nyong merupakan salah satu pilihan kuliner yang menggambarkan kekayaan masakan khas Probolinggo.
Menu ini menyajikan nasi dengan berbagai lauk berbumbu, sambal, serta pelengkap tradisional yang membuat porsinya terasa lengkap.
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