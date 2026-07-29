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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.13 WIB

Resep Wellness Cube Sebagai Minuman Hangat Berempah Sehat Tanpa Repot Ala Jesselyn

minuman hangat berempah yang sehat (novoselov/freepik) - Image

minuman hangat berempah yang sehat (novoselov/freepik)

JawaPos.com - Jesselyn, salah satu finalis MasterChef Indonesia Season 8, kembali memikat hati penggemarnya dengan ide kreatif dan praktis di dunia kuliner.

Kali ini, ia memperkenalkan resep Wellness Cube, sebuah solusi cerdas untuk membuat stok minuman hangat atau sebagai campuran teh yang mudah dan dapat disimpan dalam waktu lama, apalagi di tengah musim hujan ini. Resep ini dirancang untuk memudahkan siapa saja yang ingin menikmati minuman hangat berempah sehat tanpa repot.

Menurut Jesselyn, Wellness Cube merupakan inovasi yang dapat memberikan manfaat kesehatan dalam setiap tegukan. Cube ini terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan.

Wellness Cube ini sangat mudah untuk disiapkan dan bisa digunakan kapan saja. Cukup larutkan dalam air panas atau teh, dan kamu sudah bisa menikmati minuman berempah yang menghangatkan badan

Bahan utama untuk membuat Wellness Cube terdiri dari bahan-bahan alami yang kaya akan manfaat, seperti jahe, madu, dan rempah-rempah lainnya yang dikenal dapat meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, hingga memberikan efek relaksasi.

Tekstur kubus yang praktis juga membuatnya mudah untuk disimpan di kulkas, dan bisa dipakai setiap saat membutuhkannya. 

Untuk membuat Wellness Cube, Jesselyn menyarankan menggunakan bahan-bahan segar yang dapat ditemukan dengan mudah di pasar tradisional atau supermarket. Berikut adalah resep sederhana dari Jesselyn:

Bahan-Bahan:

50 ml Perasan Jeruk

50 ml Perasan Lemon

Editor: Hanny Suwindari
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