Resep Chicken Broth Ala Martin Praja, Bisa Jadi Menu Hidangan Keluarga

Mangkuk Berisi Chicken Broth (olgaleschenko/freepik)
JawaPos.com - Chicken broth bukan hanya dikenal sebagai bahan dasar sup lezat, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan dan kecantikan.
Chicken broth adalah kaldu ayam yang dibuat dengan cara merebus potongan ayam (termasuk tulang dan kulitnya) bersama dengan bahan-bahan lain seperti sayuran (seperti wortel, bawang, seledri) dan rempah-rempah untuk menghasilkan cairan yang kaya rasa.
Kaldu ayam ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk sup, saus, atau hidangan lainnya.
Dilansir dari kettleandfire.com chicken broth merupakan sumber makanan alami yang mengandung kolagen dan gelatin tinggi. Selain itu, chicken broth mengandung nutrisi lain yang mendukung fungsi pencernaan, kekebalan tubuh, melindungi sendi, kesehatan otak, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung kecantikan kulit!
Mengetahui akan manfaat dari, Martin Praja, seorang Chef Influencer, menyampaikan penting untuk menjadikan chicken broth sebagai bagian dari menu harian. Ia juga membagikan resep andalan untuk membuat chicken broth yang lezat, berikut ini adalah resepnya:
Bahan:
750 gr ceker ayam
750 gr sayap ayam
1 buah bawang bombay
2 buah wortel ukuran sedang
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