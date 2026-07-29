Simpel Tapi Elegan! Resep Creamy Scrambled Eggs di Atas Sourdough Dijamin Bikin Nagih

Potret creamy scrambled eggs di atas sourdough kering dengan bumbu Bali. (Sumber: instagram.com/@nahumlimantara)
JawaPos.com - Dalam dunia kuliner, tidak semua kelezatan lahir dari proses yang rumit. Justru, beberapa hidangan paling berkesan datang dari kesederhanaan yang dieksekusi dengan presisi.
Creamy scrambled eggs di atas sourdough adalah salah satunya. Tanpa banyak bahan, menu ini mengandalkan teknik, kesabaran, dan pemahaman tekstur.
Seperti yang dibagikan oleh Instagram @nahumlimantara, hidangan ini menonjolkan filosofi memasak yang tenang dan elegan.
Scramble eggs dimasak perlahan hingga mencapai tekstur creamy yang lembut, lalu dipadukan dengan roti sourdough yang kering dan kecokelatan. Sentuhan bumbu Bali memberikan karakter lokal yang unik, membuat rasanya terasa “dewasa” dan berkelas.
Scrambled eggs sering dianggap menu sarapan paling dasar. Namun, untuk menghasilkan tekstur yang creamy dan halus, diperlukan teknik memasak yang tepat.
Api terlalu besar akan membuat telur cepat kering dan kehilangan kelembutannya. Karena itu, memasak dengan api kecil dan adukan perlahan menjadi kunci utama.
Pada hidangan ini, telur tidak dimasak hingga benar-benar kering. Justru, tekstur setengah matang yang creamy itulah yang memberikan sensasi lembut dan kaya di mulut. Inilah alasan mengapa menu ini terasa sederhana namun tetap mewah.
Bahan-bahan yang Digunakan
Base:
½ sdt butter, lelehkan
Roti sourdough, dipanggang hingga kering dan kecokelatan
Scrambled Eggs Creamy:
1 sdt butter
3 butir telur, kocok rata
Garam secukupnya
Topping:
Bumbu Bali secukupnya
Mayonnaise atau Greek yogurt
Irisan bawang daun
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