Resep Tom Yum Seafood, Dengan Rasa Asam, Pedas, Gurih yang Langsung Bikin Berasa di Thailand

JawaPos.com - Asam, pedas, dan gurih tiga karakter rasa ini menjadi identitas kuat dari Tom Yum, sup khas Thailand yang sudah mendunia.

Sekali suapan saja, sensasinya langsung membawa kita seolah sedang duduk di kedai pinggir jalan Bangkok, menikmati semangkuk sup panas dengan aroma rempah yang tajam dan segar.

Melalui resep yang dibagikan oleh Instagram @martinpraja, Tom Yum seafood ini menonjolkan kekayaan rasa dari kaldu udang, rempah-rempah aromatik, serta isian seafood segar yang melimpah.

Tidak hanya mengandalkan rasa pedas, Tom Yum justru dikenal karena keseimbangan rasa yang kompleks: asam dari jeruk nipis dan asam jawa, gurih dari ebi dan kecap ikan, serta aroma segar dari serai, daun jeruk, dan ketumbar.

Rahasia Kelezatan Tom Yum: Kaldu Udang

Salah satu kunci utama Tom Yum yang autentik adalah penggunaan kaldu udang. Kaldu ini tidak hanya berfungsi sebagai cairan dasar, tetapi menjadi fondasi rasa yang membuat kuah terasa “nendang” sejak tegukan pertama.

Bahan Kaldu Udang

Kepala udang

2,5 liter air

Minyak secukupnya

Bahan Bumbu Halus

8 pcs bawang merah

4 pcs bawang putih

2 pcs cabai merah besar

7 pcs cabai merah keriting

1 sdm cabai kering

2-3 pcs akar daun ketumbar

1 sdt terasi bakar

1 sdm ebi kering

Air secukupnya

Minyak untuk menumis

Bahan Rempah Aromatik Khas Thailand

2 batang serai

5 lembar daun jeruk

3 cm jahe

3 cm lengkuas

10 pcs cabai rawit

3 pcs jeruk nipis (peras)

3 sdm air asam jawa

1 batang daun ketumbar

2 liter air kaldu udang

Bahan Isian

200 gr udang

200 gr cumi-cumi

200 gr bakso ikan

100 gr jamur

100 ml santan kental

1 sdt garam

1 sdt MSG

½ sdt merica

2 sdm kecap ikan