Resep Ayam Taichan, Pedas Gurih dengan Sambal Bawang yang Bikin Nagih

Potret ayam taichan dengan paha ayam yang juicy. (Sumber: instagram.com/@elfizafitriami)
JawaPos.com - Bagi pencinta makanan pedas, Ayam Taichan selalu menjadi menu yang sulit ditolak. Berbeda dengan sate ayam berbumbu kacang, ayam taichan memiliki cita rasa gurih dengan balutan bumbu sederhana yang dipadukan dengan sambal bawang pedas dan perasan jeruk nipis yang segar.
Dilansir dari Instagram @elfizafitriami, resep ayam taichan ini menggunakan paha ayam fillet sehingga hasilnya lebih juicy dan tidak mudah kering saat dimasak. Dengan bumbu yang praktis, menu ini cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam.
Paha ayam memiliki tekstur yang lebih lembut dan berair dibandingkan dada ayam, sehingga menghasilkan ayam taichan yang tetap juicy meski dimasak tanpa banyak bumbu.
Sambal bawang dengan dominasi cabai rawit dan bawang putih menghadirkan sensasi pedas yang berpadu sempurna dengan rasa segar dari jeruk nipis.
Selain mudah dibuat, menu ini juga cocok disajikan bersama nasi hangat atau dijadikan lauk bekal.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam
300 gram paha ayam fillet
½ sdt cabai bubuk
½ sdt garam
½ sdt bawang putih bubuk
½ sdt merica bubuk
1 sdt kaldu jamur
Bahan Sambal
9 buah cabai rawit merah (sesuaikan tingkat kepedasan)
12 siung bawang putih
1 sdt kaldu jamur
½ sdt garam
1-2 buah jeruk nipis
Air secukupnya
Cara Membuat Ayam Taichan
1. Marinasi Ayam
Potong paha ayam sesuai selera.
Campurkan ayam dengan cabai bubuk, garam, bawang putih bubuk, merica bubuk, dan kaldu jamur.
Aduk hingga rata lalu diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu meresap.
2. Masak Ayam
Panggang, bakar, atau masak ayam menggunakan teflon hingga matang dan kedua sisinya berwarna kecokelatan.
Angkat dan sisihkan.
3. Buat Sambal
Haluskan cabai rawit merah dan bawang putih.
Tambahkan garam, kaldu jamur, serta sedikit air sesuai kekentalan yang diinginkan.
Peras jeruk nipis, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Sajikan
Letakkan ayam di atas piring, lalu siram atau sajikan bersama sambal taichan.
Nikmati selagi hangat dengan nasi putih hangat.
Gunakan paha ayam tanpa tulang agar teksturnya lebih juicy dan mudah matang merata. Marinasi ayam setidaknya selama 30 menit supaya bumbu lebih meresap.
Saat memanggang atau memasak di atas teflon, gunakan api sedang agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam tetap matang sempurna. Perasan jeruk nipis sebaiknya ditambahkan sesaat sebelum disajikan agar aroma dan rasa segarnya tetap terasa.
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