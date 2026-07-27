Resep Ayam Rebus Chili Garlic Low Calorie, Pedas Gurih dan Cocok untuk Menu Diet

Potret ayam rebus chili garlic low calorie yang pedas, gurih, dan tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@t.elsyes)
JawaPos.com - Sedang mencari menu tinggi protein yang tetap lezat tetapi lebih rendah kalori? Ayam Rebus Chili Garlic Low Calorie bisa menjadi pilihan yang tepat.
Hidangan ini menggunakan paha atau dada ayam yang dimasak bersama bumbu cabai dan bawang hingga meresap tanpa perlu digoreng, sehingga cocok untuk Anda yang sedang menjalani pola makan sehat.
Dilansir dari Instagram @t.elsyes, resep ini menghasilkan ayam yang empuk dengan kuah kental berbumbu pedas gurih. Meski dimasak dengan cara direbus, cita rasanya tetap kaya dan menggugah selera sehingga tidak membuat bosan saat menjalani program diet.
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Berbeda dengan olahan ayam goreng, resep ini memanfaatkan teknik merebus dengan api kecil sehingga ayam tetap juicy dan bumbu meresap hingga ke dalam. Perpaduan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan jahe menciptakan rasa pedas gurih yang nikmat tanpa membutuhkan banyak minyak.
Selain lebih rendah kalori, menu ini juga tinggi protein sehingga cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam.
Bahan-Bahan
500 gram ayam
4 siung bawang merah
4 siung bawang putih
4 butir kemiri
3 cm jahe
15 buah cabai merah keriting
5 buah cabai rawit
1 sdt garam
½ sdt lada putih bubuk
½ sdt kaldu bubuk
1 sdm tepung tapioka
450 ml air
Cara Membuat Ayam Rebus Chili Garlic
1. Haluskan Bumbu
Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabai merah keriting, dan cabai rawit hingga lembut.
2. Campurkan Semua Bahan
Masukkan ayam ke dalam panci.
Tambahkan bumbu halus, garam, lada putih, kaldu bubuk, tepung tapioka, dan air.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
3. Rebus Ayam
Masak menggunakan api kecil dengan panci tertutup selama sekitar 30 menit.
Balik ayam pada menit ke-20 agar kedua sisinya matang dan bumbu meresap secara merata.
4. Koreksi Rasa
Setelah ayam matang dan kuah sedikit mengental, cicipi lalu sesuaikan rasa sesuai selera.
5. Sajikan
Angkat ayam dan sajikan bersama kuah chili garlic selagi hangat.
Nikmati dengan nasi hangat, nasi merah, atau aneka sayuran rebus.
Gunakan api kecil selama proses memasak agar ayam matang perlahan dan tetap lembut. Menutup panci saat merebus membantu menjaga kelembapan sekaligus mempercepat bumbu meresap ke dalam daging.
Tepung tapioka berfungsi mengentalkan kuah, jadi aduk hingga larut sebelum dimasak agar tidak menggumpal. Jika menginginkan rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit dapat ditambah sesuai selera.
Ayam Rebus Chili Garlic cocok disajikan bersama nasi putih, nasi merah, atau kentang rebus sebagai sumber karbohidrat.
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