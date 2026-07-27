Resep Ayam Mayo Cabe Ijo, Gurih Pedas dengan Saus Creamy yang Bikin Nambah Nasi

Potret ayam mayo cabe ijo yang gurih, creamy, dan pedas. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Olahan ayam memang tidak pernah membosankan, apalagi jika dipadukan dengan saus mayonnaise dan tumisan cabai hijau yang pedas menggugah selera. Ayam Mayo Cabe Ijo menghadirkan perpaduan rasa gurih, creamy, dan pedas dalam satu hidangan yang cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam.
Dilansir dari Instagram @adekoerniawan_s, resep ini menggunakan paha ayam fillet yang terkenal lebih juicy dibandingkan dada ayam. Tambahan mayonnaise membuat ayam terasa lebih lembut dengan cita rasa gurih yang berpadu sempurna bersama aroma bawang merah dan cabai hijau.
Paha ayam fillet menghasilkan tekstur yang empuk dan tetap juicy setelah dimasak. Sementara itu, mayonnaise memberikan rasa creamy yang mampu menyeimbangkan pedasnya cabai hijau sehingga hidangan terasa lebih nikmat.
Selain mudah dibuat, resep ini juga cocok dijadikan menu rumahan karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan proses memasaknya tidak memakan waktu lama.
Bahan-Bahan
400 gram paha ayam fillet
½ sdt garam
¼ sdt merica bubuk
1 sdt kaldu jamur
¼ sdt MSG (opsional)
Sejumput gula
2 sdm mayonnaise
10 buah cabai keriting hijau
Cabai rawit merah secukupnya (opsional)
10 siung bawang merah
1 sdt kaldu jamur tambahan
Daun bawang secukupnya, iris
Cara Membuat Ayam Mayo Cabe Ijo
1. Marinasi Ayam
Potong paha ayam sesuai selera.
Campurkan ayam dengan garam, merica bubuk, kaldu jamur, MSG jika digunakan, gula, dan mayonnaise.
Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu meresap.
2. Siapkan Bumbu
Iris cabai keriting hijau, cabai rawit merah, dan bawang merah.
Sisihkan untuk ditumis.
3. Masak Ayam
Masak ayam menggunakan sedikit minyak di atas teflon atau wajan hingga matang dan berwarna kecokelatan.
Angkat, lalu sisihkan.
4. Tumis Bumbu
Tumis bawang merah hingga harum.
Masukkan cabai hijau dan cabai rawit, lalu masak hingga sedikit layu.
Tambahkan kaldu jamur dan aduk rata.
5. Campurkan Ayam
Masukkan ayam yang telah dimasak ke dalam tumisan cabai.
Aduk hingga seluruh ayam terbalut bumbu.
Tambahkan irisan daun bawang, lalu masak sebentar hingga harum.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan Ayam Mayo Cabe Ijo selagi hangat bersama nasi putih hangat.
Gunakan paha ayam tanpa tulang agar hasilnya lebih empuk dan juicy. Marinasi ayam bersama mayonnaise minimal 20 menit supaya bumbu lebih meresap dan tekstur ayam semakin lembut.
Tumis cabai dengan api sedang agar tetap segar dan tidak kehilangan warna hijaunya. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, tambahkan jumlah cabai rawit sesuai selera tanpa mengurangi keseimbangan rasa gurih dari mayonnaise.
Ayam Mayo Cabe Ijo cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, nasi merah, atau nasi uduk. Sebagai pelengkap, tambahkan lalapan seperti timun, selada, dan tomat agar hidangan terasa lebih segar.
Anda juga bisa menambahkan irisan bawang bombai atau sedikit perasan jeruk nipis untuk memberikan aroma dan cita rasa yang lebih kaya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!