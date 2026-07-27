Resep Ayam Mayo Cabe Ijo, Gurih Pedas dengan Saus Creamy yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Olahan ayam memang tidak pernah membosankan, apalagi jika dipadukan dengan saus mayonnaise dan tumisan cabai hijau yang pedas menggugah selera. Ayam Mayo Cabe Ijo menghadirkan perpaduan rasa gurih, creamy, dan pedas dalam satu hidangan yang cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari Instagram @adekoerniawan_s, resep ini menggunakan paha ayam fillet yang terkenal lebih juicy dibandingkan dada ayam. Tambahan mayonnaise membuat ayam terasa lebih lembut dengan cita rasa gurih yang berpadu sempurna bersama aroma bawang merah dan cabai hijau.

Paha ayam fillet menghasilkan tekstur yang empuk dan tetap juicy setelah dimasak. Sementara itu, mayonnaise memberikan rasa creamy yang mampu menyeimbangkan pedasnya cabai hijau sehingga hidangan terasa lebih nikmat.

Selain mudah dibuat, resep ini juga cocok dijadikan menu rumahan karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan proses memasaknya tidak memakan waktu lama.

Bahan-Bahan

400 gram paha ayam fillet

½ sdt garam

¼ sdt merica bubuk

1 sdt kaldu jamur

¼ sdt MSG (opsional)

Sejumput gula

2 sdm mayonnaise

10 buah cabai keriting hijau

Cabai rawit merah secukupnya (opsional)

10 siung bawang merah

1 sdt kaldu jamur tambahan

Daun bawang secukupnya, iris

Cara Membuat Ayam Mayo Cabe Ijo

1. Marinasi Ayam

Potong paha ayam sesuai selera.

Campurkan ayam dengan garam, merica bubuk, kaldu jamur, MSG jika digunakan, gula, dan mayonnaise.

Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu meresap.

2. Siapkan Bumbu

Iris cabai keriting hijau, cabai rawit merah, dan bawang merah.

Sisihkan untuk ditumis.

3. Masak Ayam

Masak ayam menggunakan sedikit minyak di atas teflon atau wajan hingga matang dan berwarna kecokelatan.

Angkat, lalu sisihkan.

4. Tumis Bumbu

Tumis bawang merah hingga harum.

Masukkan cabai hijau dan cabai rawit, lalu masak hingga sedikit layu.

Tambahkan kaldu jamur dan aduk rata.

5. Campurkan Ayam

Masukkan ayam yang telah dimasak ke dalam tumisan cabai.

Aduk hingga seluruh ayam terbalut bumbu.

Tambahkan irisan daun bawang, lalu masak sebentar hingga harum.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan Ayam Mayo Cabe Ijo selagi hangat bersama nasi putih hangat.

Gunakan paha ayam tanpa tulang agar hasilnya lebih empuk dan juicy. Marinasi ayam bersama mayonnaise minimal 20 menit supaya bumbu lebih meresap dan tekstur ayam semakin lembut.

Tumis cabai dengan api sedang agar tetap segar dan tidak kehilangan warna hijaunya. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, tambahkan jumlah cabai rawit sesuai selera tanpa mengurangi keseimbangan rasa gurih dari mayonnaise.

Ayam Mayo Cabe Ijo cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, nasi merah, atau nasi uduk. Sebagai pelengkap, tambahkan lalapan seperti timun, selada, dan tomat agar hidangan terasa lebih segar.