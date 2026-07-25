Resep Tahu Goreng Masak Kecap ala Chef Rudy, Makanan Simpel Nikmat Untuk Keluarga

JawaPos.com – Berikut artikel mengenai sajian nikmat tahu goreng masak kecap ala Chef Rudy, ide menu sahur anti bosan.

Tahu merupakan salah satu makanan sehat yang mengandung banyak nutrisi, mulai dari protein, serat, kalsium, selenium, fosfor, zinc, mangan, hingga vitamin A.

Dengan nutrisi tersebut, tahu baik untuk menurunkan risiko kolesterol tinggi, menjaga kesehatan jantung dan otak, mencegah kanker, dan meningkatkan fungsi ginjal.

Kali ini kita akan mencoba resep olahan tahu goreng masak kecap ala Chef Rudy Choirudin, seperti dilansir laman Youtube Simple Rudy.

Selamat memasak!

Bahan 1:

- 1 bks bumbu marinasi

- 3 sendok makan air

Bahan 2: