Cepat dan Sat Set! Resep Ayam Karage Marinasi Ala Chef Rudy, Bikin Nagih

Potret ayam karaage marinasi Chef Rudy. (Sumber: Tangkapan Layar TikTok @resepsatset_rudy)
JawaPos.com - Kalau biasanya ayam goreng Jepang atau karaage identik dengan proses panjang dan agak ribet, kali ini Chef Rudy membagikan versi praktisnya.
Resep ini benar-benar cocok buat kamu yang lagi buru-buru, entah karena harus menyiapkan bekal anak, makan siang mendadak, atau sekadar ingin camilan gurih tanpa harus menunggu lama.
Lewat akun TikTok @resepsatset_rudy, beliau membagikan resep ayam karaage marinasi yang bisa dikerjakan dengan cepat tapi tetap lezat.
Keunggulan resep ini terletak pada penggunaan bumbu praktis yang sudah siap pakai, jadi kamu tidak perlu mengulek atau mencampur terlalu banyak rempah.
Tinggal campur, diamkan sebentar, lalu goreng. Hasilnya ayam goreng berbalut tepung yang garing di luar, juicy di dalam, serta memiliki rasa gurih berbumbu khas karaage.
Bahan-Bahan:
- 500 gram paha ayam fillet tanpa tulang, potong sesuai selera
- 1 sachet bumbu marinasi instan
- 1/2 sdt merica bubuk
- 2 sdt bawang putih bubuk
- 2 sdm tepung maizena
- 2 sdm air
Cara Membuat:
1. Campurkan semua bahan ke dalam satu wadah atau kontainer, lalu kocok atau aduk hingga bumbu tercampur rata dengan ayam.
2. Dimakan ayam minimal 30 menit agar bumbu meresap sempurna.
3. Panaskan minyak dalam wajan. Gunakan api kecil agar ayam matang merata tanpa cepat gosong. Goreng ayam selama 7-8 menit hingga berwarna keemasan.
4. Angkat, tiriskan, dan sajikan hangat.
Catatan Tambahan:
- Pastikan potongan ayam benar-benar terendam minyak agar hasil gorengan merata.
- Jika minyak tidak terlalu banyak, ayam perlu dibolak-balik lebih sering. Waktu memasak bisa sedikit lebih lama, tapi hasilnya tetap garing dan matang.
Ayam karaage ala marinasi ini bisa jadi lauk makan, isian bento, atau camilan gurih untuk keluarga. Yang membuat resep ini menarik adalah kesederhanaannya.
Kamu tidak butuh bahan aneh-aneh, tidak perlu waktu lama, dan bahkan bisa dipersiapkan sebelum beraktivitas.
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