Telur Bacem Marinasi, Gurih Legit dan Meresap Sampai ke Hati Ala Chef Rudy

JawaPos.com - Telur bacem selalu punya tempat spesial di hati pecinta masakan Nusantara. Rasanya yang manis, gurih, dan legit membuat lauk ini cocok disandingkan dengan nasi hangat, tempe goreng, atau sambal bawang.

Salah satu versi yang belakangan ramai di media sosial datang dari akun Instagram @simplerudy, yang membagikan resep Telur Bacem Marinasi karya Rudy Choirudin. Dalam unggahannya, ia menulis, "Salah satu resep warisan Nusantara dengan cita rasa manis, legit, gurih, dan meresap sampai ke hati."

Kalimat itu seolah menggambarkan sempurnanya perpaduan bumbu yang meresap hingga ke dalam telur. Selain rasanya yang khas, resep ini juga mudah dibuat di rumah tanpa membutuhkan banyak bahan.

Bahan-Bahan Telur Bacem Marinasi

Bahan 1:

600 ml air

3 sdm kecap manis

1 sachet bumbu marinasi (bisa disesuaikan dengan bumbu dapur umum)

½ sdt lada atau merica bubuk

1 kantong teh celup (teh hitam)

Bahan 2:

10 butir telur rebus, dikupas

2 sdt bawang putih bubuk

Cara Membuat Telur Bacem Marinasi

1. Rebus bahan utama. Masukkan air, kecap manis, bumbu marinasi, merica bubuk, dan teh celup ke dalam panci. Rebus hingga mendidih dan aroma teh keluar.

2. Keluarkan teh. Setelah mendidih, angkat kantong teh agar tidak terlalu pekat.

3. Masukkan telur. Kecilkan api, tambahkan telur rebus dan bawang putih bubuk, lalu aduk perlahan agar telur tidak pecah.

4. Masak hingga meresap. Rebus selama kurang lebih 15 menit dengan panci tertutup supaya bumbu benar-benar meresap ke dalam telur.

5. Angkat dan sajikan. Hidangkan telur bacem hangat bersama nasi putih, sambal, dan lalapan.

Tips Membuat Telur Bacem Lebih Nikmat

- Gunakan teh hitam agar warna telur lebih cokelat pekat dan aroma lebih harum.

- Biarkan telur terendam dalam kuah bumbu semalaman sebelum disajikan untuk rasa yang makin mantap.

- Bisa juga ditambahkan sedikit air kelapa agar rasa manisnya lebih alami.