Resep Ayam Chilipadi Pedas Gurih yang Bikin Lidah Auto Joget Ala Chef Rudy

Potret ayam chilipadi pedas gurih yang viral dan bikin nagih. (Sumber: instagram.com/@resepsatset_rudy)
JawaPos.com - Ayam Chilipadi belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial karena satu alasan sederhana: rasanya nagih. Sekilas terlihat seperti olahan ayam goreng biasa, tapi begitu masuk ke tahap ditumis dengan cabai rawit segar, sensasinya langsung beda. Pedasnya nendang, gurihnya dalam, dan ada sentuhan asam-manis yang bikin makan susah berhenti.
Resep Ayam Chilipadi ala Rudy Choirudin yang dibagikan akun @resepsatset_rudy ini awalnya cuma iseng, tapi justru berakhir jadi menu favorit banyak orang. Bahkan di caption-nya saja sudah ada peringatan halus: jangan coba kalau lagi diet.
Ayam Chilipadi adalah olahan ayam goreng yang dimasak ulang bersama tumisan cabai rawit dan bawang, menghasilkan cita rasa pedas segar khas masakan Asia Tenggara. Nama chilipadi sendiri merujuk pada cabai rawit kecil yang aromanya tajam dan pedasnya langsung “nyamber”.
Yang membuat menu ini menarik adalah teknik memasaknya. Ayam tidak dimasak langsung bersama cabai, tetapi digoreng lebih dulu hingga renyah di luar, lalu ditumis cepat agar bumbu menempel sempurna tanpa membuat ayam lembek.
Bahan Ayam Chilipadi
Bahan 1 (Ayam):
650 gram sayap ayam, dipotong dua
1 sachet bumbu marinasi instan
½ sdt merica bubuk
1 sachet bawang putih bubuk
2 sdm tepung maizena
2 sdm air
Bahan 2 (Chopper Kasar):
25 buah cabai rawit (10 merah, 15 hijau)
8 buah bawang merah
Bahan 3 (Bumbu Tumis):
5 sdm minyak goreng
½ sdt garam
1 sdt gula pasir
1 sachet bawang putih bubuk
2 sdt air asam jawa
Cara Membuat Ayam Chilipadi
1. Campurkan semua Bahan 1 ke dalam wadah, lalu kocok hingga ayam terbalut rata bumbu.
2. Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap.
3. Goreng sayap ayam dalam minyak panas dengan api kecil selama 7-8 menit hingga matang dan renyah. 4. Angkat dan sisihkan.
5. Panaskan minyak, tumis Bahan 2 yang sudah di-chopper kasar hingga layu dan harum.
6. Masukkan garam, gula, bawang putih bubuk, dan air asam jawa, aduk hingga bumbu matang.
7. Masukkan ayam goreng, aduk cepat hingga semua bagian ayam terlapisi bumbu.
8. Angkat dan sajikan selagi hangat.
Kombinasi cabai rawit merah dan hijau menciptakan pedas yang kompleks, bukan sekadar panas. Asam jawa berperan penting untuk menyeimbangkan rasa, sementara gula memberi sentuhan manis tipis yang bikin rasanya “hidup”. Ayam yang digoreng lebih dulu juga membuat teksturnya tetap juicy di dalam, tapi tidak berminyak.
Tips Anti Gagal Masak Ayam Chilipadi
- Gunakan api kecil saat menggoreng agar ayam matang sampai tulang
- Jangan menghaluskan cabai terlalu lembut, tekstur kasar justru bikin rasanya lebih mantap
- Masukkan ayam paling akhir dan aduk cepat supaya tetap renyah
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