Resep Caramel Pudding Super Lembut dan Lumer di Mulut ala Chef Devina Hermawan, Cocok untuk Dessert Spesial Keluarga

JawaPos.com - Pudding caramel adalah salah satu pilihan dessert yang paling digemari oleh banyak orang, berkat teksturnya yang lembut, rasa manis yang pas, dan sensasi lumer di mulut.

Bagi pecinta kuliner, resep pudding caramel ini sudah sangat familiar, tetapi apakah Anda tahu bahwa membuat pudding caramel yang sempurna itu memiliki trik khusus yang dapat membuatnya lebih lembut dan enak?

Chef Devina Hermawan, seorang chef ternama dengan segudang pengalaman di dunia kuliner, membagikan rahasia di balik caramel pudding yang tak hanya lembut, tetapi juga terasa lumer saat masuk ke mulut.

Dessert ini menjadi pilihan yang tepat untuk menyajikan hidangan penutup yang istimewa bagi keluarga, baik di hari biasa maupun saat momen spesial, seperti liburan atau perayaan.

Untuk membuat caramel pudding super lembut ala Chef Devina Hermawan, Anda membutuhkan bahan-bahan berikut:

Resep Caramel Pudding (untuk 3 porsi)

Bahan Karamel:

60 gram gula pasir

2 sendok makan air