Praktis dan Lezat, Ini Resep Oseng Sosis Tempura Mercon untuk Menu Sehari-hari

Resep Oseng Sosis Tempura Mercon yang Enak dan Praktis./Tangkap YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com - Jika sedang mencari hidangan yang praktis namun tetap menggugah selera, oseng sosis tempura mercon bisa menjadi salah satu pilihan untuk menu sehari-hari. Perpaduan sosis, tempura, dan bumbu pedas menciptakan cita rasa gurih dengan sensasi pedas yang cocok dinikmati bersama nasi hangat.
Menu ini juga tidak membutuhkan banyak bahan. Hampir seluruh bahan yang diperlukan mudah ditemukan di pasar maupun minimarket, sehingga cocok dibuat kapan saja tanpa harus repot berbelanja banyak.
Selain praktis, proses memasaknya pun relatif singkat. Dengan persiapan yang sederhana, hidangan ini dapat disajikan dalam waktu sekitar lima menit, sehingga pas bagi Anda yang memiliki waktu terbatas tetapi tetap ingin menyajikan masakan rumahan.
Dirangkum dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep oseng sosis tempura mercon yang mudah dibuat dan cocok dijadikan menu andalan di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat oseng sosis tempura mercon:
· 500 gram sosis
· 250 gram tempura
Bumbu:
· 15 siung bawang merah
· 10 siung bawang putih
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