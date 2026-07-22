Resep Beef Noodle Stir Fry, Mi Udon dengan Daging Sapi Juicy dan Saus Gurih

Potret beef noodle stir fry dengan menggunakan mie udon yang diberi saus gurih kaya rasa. (Sumber: instagram.com/@marisakapeal)





JawaPos.com - Jika sedang mencari menu makan yang praktis tetapi terasa seperti hidangan restoran, Beef Noodle Stir Fry bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Perpaduan mi udon yang kenyal, irisan daging sapi yang juicy, aneka sayuran, serta saus gurih yang kental membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.



Dilansir dari Instagram @marisakapeal, resep ini hanya menggunakan satu wajan sehingga proses memasaknya lebih praktis dan tidak membuat dapur berantakan. Cocok untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.



Mi udon memiliki tekstur kenyal yang mampu menyerap saus dengan baik. Dipadukan dengan daging sapi yang dimasak sebentar agar tetap empuk serta sayuran yang masih renyah, hidangan ini menawarkan kombinasi rasa dan tekstur yang seimbang.



Selain itu, penggunaan satu wajan membuat proses memasak menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kelezatan hasil akhirnya.



Bahan-Bahan

Bahan Daging

1 potong ribeye atau daging sapi tanpa lemak

Garam secukupnya

Lada secukupnya

1 sdm minyak goreng



Bahan Sayuran

½ buah paprika merah, iris

½ buah paprika kuning, iris

½ buah paprika hijau, iris

½ buah bawang bombai, iris

3-4 siung bawang putih, cincang

1 sdt jahe parut

3 batang daun bawang, iris



Bahan Saus

½ cangkir kecap asin rendah sodium

¼ cangkir saus tiram

2 sdm kecap asin pekat

2 sdm saus hoisin

2 sdm gula merah

1 sdm madu

2 sdt minyak wijen

1 sdm cuka beras

1 sdm chili crisp (opsional)

¾ cangkir kaldu sapi



Larutan Pengental

2 sdm tepung maizena

3 sdm air dingin



Bahan Lain

4 bungkus mi udon segar

Kaldu sapi tambahan secukupnya bila diperlukan

Wijen sangrai untuk taburan (opsional)



Cara Membuat Beef Noodle Stir Fry

1. Masak Daging

Iris tipis daging sapi, lalu bumbui dengan garam dan lada.

Panaskan minyak, kemudian masak daging selama sekitar 1-2 menit di setiap sisi hingga berubah warna. Angkat dan sisihkan.

2. Tumis Sayuran

Gunakan wajan yang sama, tambahkan sedikit minyak jika diperlukan.

Masukkan paprika dan bawang bombai, tumis hingga sedikit layu.

Tambahkan bawang putih dan jahe, lalu aduk hingga harum.

3. Buat Saus

Masukkan kecap asin, saus tiram, kecap asin pekat, saus hoisin, gula merah, madu, minyak wijen, cuka beras, chili crisp, dan kaldu sapi.

Masak beberapa menit hingga semua bahan tercampur rata.

4. Tambahkan Larutan Maizena

Masukkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga saus mengental.

Jika saus terlalu kental, tambahkan sedikit kaldu sapi.

5. Masukkan Mi

Tambahkan mi udon ke dalam saus.

Tuang sedikit kaldu tambahan, tutup wajan beberapa menit hingga mi mulai terurai.

Aduk perlahan hingga semua mi terbalut saus.

6. Campurkan Daging

Masukkan kembali daging sapi dan daun bawang.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Taburi wijen sangrai sebelum disajikan.



Gunakan daging ribeye atau bagian sapi yang memiliki sedikit lemak agar hasilnya tetap juicy meski dimasak cepat. Iris daging setipis mungkin sehingga cepat matang dan tidak menjadi alot.

Mi udon sebaiknya dimasukkan setelah saus siap agar teksturnya tetap kenyal dan tidak terlalu lembek. Jangan memasak daging terlalu lama setelah dicampurkan kembali ke dalam saus supaya kelembutannya tetap terjaga.



Selain menggunakan udon, resep ini juga cocok dibuat dengan mi telur, ramen segar, atau mi hokkien. Anda bisa menambahkan brokoli, wortel, jamur, atau pakcoy agar hidangan semakin lengkap dan bernutrisi.

Jika menyukai rasa pedas, tambahkan irisan cabai segar atau chili oil saat penyajian. Beef Noodle Stir Fry juga nikmat disantap bersama acar timun atau telur setengah matang sebagai pelengkap.



Beef Noodle Stir Fry menjadi pilihan menu praktis yang menghadirkan cita rasa ala restoran dalam waktu singkat. Mi yang kenyal, daging sapi yang empuk, sayuran segar, dan saus gurih yang meresap membuat hidangan ini cocok menjadi menu favorit untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.